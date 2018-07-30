В Госдуме вступились за футболистов российской сборной, которым вручили звания заслуженных мастеров спорта

Для получения этой награды им было необязательно выигрывать чемпионат мира, они сделали многое для роста российского авторитета. Об этом «Эху» сказал глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев напомнил о боксёре Константине Цзю, которому звание заслуженного мастера спорта также вручили за популяризацию единоборств.

Ранее многих российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта.

Так, волейболистка Екатерина Гамова сказала, что такие награды дают за получение как минимум бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. А олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский признался, что теперь значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.