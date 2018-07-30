В Госдуме вступились за футболистов российской сборной, которым вручили звания заслуженных мастеров спорта
Для получения этой награды им было необязательно выигрывать чемпионат мира, они сделали многое для роста российского авторитета. Об этом «Эху» сказал глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.
Михаил Дегтярев напомнил о боксёре Константине Цзю, которому звание заслуженного мастера спорта также вручили за популяризацию единоборств.
Ранее многих российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта.
Так, волейболистка Екатерина Гамова сказала, что такие награды дают за получение как минимум бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. А олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский признался, что теперь значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kochar 30 июля 2018 | 06:08
"В Госдуме раскритиковали футболистов российской сборной, которым вручили звания заслуженных мастеров спорта"
Живой анекдот.
y3emen1 30 июля 2018 | 06:15
наконец-то приравняли госнаграды к ордену сутулова
trans 30 июля 2018 | 06:22
Для получения этой награды им было необязательно выигрывать чемпионат мира, они сделали многое для роста российского авторитета. Об этом «Эху» сказал глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.
___________________
И в котором месте этот авторитет вырос?!
mordechay_blinchikof 30 июля 2018 | 06:24
не ругайте футболистов -они играют как умеют, змс блин...
valera_riga 30 июля 2018 | 06:26
Цзю вообще то чемпионом мира стал в 1991 году, за что и получил заслуженного
petrivanov 30 июля 2018 | 06:26
Костя Цзю - двукратный чемпион Европы (1989, 1991) и чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов.
О чём речь? Как можно сравнивать результаты футболистов и Цзю?
klukvik 30 июля 2018 | 06:27
умудриться хорватам проиграть, недюжее мастерство надо. так-что заслуженно!
ostapbey 30 июля 2018 | 06:31
Заслужили....
Служили, служили и заслужили.
Вот за такие заслуги и служили..
Футбол тут ни при чём.
Даже..
rash 30 июля 2018 | 06:38
В Думе защищают кого попало: то Слуцкого, то футболистов. Им надо дать знак Незаслуженный мастер спорта.