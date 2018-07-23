В Москве прошел митинг против пенсионной реформы и роста налогов. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».

Участие России в военных действиях на территории соседних стран и пыточные условия в системе российских тюрем – все это напрямую связано с пенисонной реформой. Об этом сказала депутат муниципального совета столичного района «Щукино» Анастасия Брюханова.

По оценке «Белого счетчика» в митинге приняли участие шесть тысяч человек.

Полиция без объяснения причин задержала организаторов акции. Их увезли в ОВД Красносельского района. Об этом «Эху» рассказал один из задержанных, глава Либертарианской партии Сергей Бойко.

Вместе с Сергеем Бойко были задержаны руководитель московского штаба Навального Олег Степанов и ведущий митинга Михаил Чичков. После составления протоколов о нарушении организации и правил проведения публичных мероприятий всех отпустили.