Действующий чемпион России по футболу московский «Локомотив» начнет сегодня защиту титула выездной встречей с «Уфой»
Она пройдет на стадионе «Нефтяник». Начало в 18:00 мск.
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Она пройдет на стадионе «Нефтяник». Начало в 18:00 мск.
Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…
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