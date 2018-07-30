Часть платформы «Кунцевская» Филевской линии московского метро закрывается с сегодняшнего дня

Высадка пассажиров, прибывающих на станцию из центра, не будет производиться из последних двух или трех вагонов. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход. Это связано с ремонтными работами, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки. Там напомнили, что вход и выход осуществляется только через вестибюли «Кунцевской» синей ветки.