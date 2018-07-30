В Зимбабве пройдут президентские и парламентские выборы
Впервые в истории страны в них не будет принимать участия легендарный лидер национально-освободительной борьбы Роберт Мугабе. Начиная с 1980 года, когда была провозглашена независимость этой страны, он возглавлял ее вначале как премьер-министр, затем — как президент. Еще год назад 93-летний Мугабе заявлял о готовности переизбираться на очередной срок, однако в ноябре военное руководство принудило его к досрочной отставке. Его кресло занял бывший первый вице-президент Эммерсон Мнангагва. Планируется, что предстоящие выборы должны стать подтверждением легитимности его власти не только в собственной стране, но и в глазах мирового сообщества.
Комментарии2
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sasha2011 30 июля 2018 | 05:32
Что? Опять?
Они ведь уже прошли в этом году 18 Марта. И все знают, кто опять стал президентом....
y3emen1 30 июля 2018 | 06:19
вова, по случаю победы другана, свежего мясца пришлёт, из чвк