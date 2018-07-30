В Зимбабве пройдут президентские и парламентские выборы

Впервые в истории страны в них не будет принимать участия легендарный лидер национально-освободительной борьбы Роберт Мугабе. Начиная с 1980 года, когда была провозглашена независимость этой страны, он возглавлял ее вначале как премьер-министр, затем — как президент. Еще год назад 93-летний Мугабе заявлял о готовности переизбираться на очередной срок, однако в ноябре военное руководство принудило его к досрочной отставке. Его кресло занял бывший первый вице-президент Эммерсон Мнангагва. Планируется, что предстоящие выборы должны стать подтверждением легитимности его власти не только в собственной стране, но и в глазах мирового сообщества.