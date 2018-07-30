В Москве прошел митинг против пенсионной реформы
По данным «Белого счетчика», в акции на проспекте Сахарова приняли участие около шести тысяч человек. Мероприятие было согласовано московской мэрией. Несмотря на это, полиция задержала организаторов акции — главу Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также Михаила Чичкова, который был ведущим на митинге. После составления протоколов их отпустили. Также был задержан журналист Иван Егоров. Его отпустили без протокола.
Комментарии1
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kondrat_vlad 30 июля 2018 | 05:38
Пора Путину менять фамилиё на Владимир Отцеубийца в честь пенсионно-бухенвальдской реформы. То что он Братоубивец было ясно давно, но своих же пенсионеров так отделать даже Гитлер не мог.