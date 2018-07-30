Глава либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт намерен инициировать расследование влияния России на политику ЕС
Глава либералов в Европарламенте и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт намерен инициировать расследование влияния России на политику ЕС. «Европе нужен собственный [спецпрокурор Роберт] Мюллер, чтобы исследовать масштабы российских кампаний дезинформации и других нападений на наши демократии!» — написал он в «Твиттере», отметив, что в сентябре подтолкнет Европарламент к таким мерам по очистке интернет— и социальных сетей.
Комментарии5
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viktor_lapin 30 июля 2018 | 05:41
России самой нужно инициировать расследование влияния США и ЕС, чтобы исследовать масштабы кампаний дезинформации и других нападений на Россию. А с незарегистрированными иностранными агентами, лоббирующими интересы США и ЕС нужно поступить также, как пиндосы поступили с Машей Бутиной.
mozhem_povtorit 30 июля 2018 | 05:44
viktor_lapin: Запад захватил власть в РФ в 1991г., с тех пор страну уничтожает ельцино-путинская шайка.
nikvol 30 июля 2018 | 05:53
Либералы - они такие либералы... Хорошо, что потихоньку от этой заразы излечиваются.
chapter_2 30 июля 2018 | 06:09
nikvol: Наконец-то до либералов в Европарламенте дошло, что демократия нуждается в защите от подрывных действий её врагов.
nikvol 30 июля 2018 | 06:21
chapter_2: Если бы демократия не лезла туда, куда ее никто не звал, у нее и врагов не было бы.