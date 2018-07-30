Глава либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт намерен инициировать расследование влияния России на политику ЕС

Глава либералов в Европарламенте и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт намерен инициировать расследование влияния России на политику ЕС. «Европе нужен собственный [спецпрокурор Роберт] Мюллер, чтобы исследовать масштабы российских кампаний дезинформации и других нападений на наши демократии!» — написал он в «Твиттере», отметив, что в сентябре подтолкнет Европарламент к таким мерам по очистке интернет— и социальных сетей.