Новая часть боевика «Миссия невыполнима: Последствия» стала лидером по сборам в России и странах СНГ

Картина американского режиссера Кристофера Маккуорри собрала за четыре дня проката почти 240 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com. Это уже шестой фильм о приключениях агента Итана Ханта, роль которого бессменно исполняет Том Круз.

Таким образом, мультфильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет», лидировавший две недели подряд в российском прокате, опустился на вторую строчку. На третьем месте разместился другой американский боевик — «Небоскреб».