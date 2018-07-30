На пляже французского города Торрей нашли бомбу времен Второй мировой войны
Ее обнаружили недалеко от зоны купания, сообщает Le Independent. Диаметр бомбы составляет 20 см, длина около метра. Пляж закрыли. Сейчас там работают саперы.
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Ее обнаружили недалеко от зоны купания, сообщает Le Independent. Диаметр бомбы составляет 20 см, длина около метра. Пляж закрыли. Сейчас там работают саперы.
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