Жертву отравления «Новичком» 44-летнюю Дон Стерджесс похоронят в британском Солсбери

Церемония пройдет при усиленных мерах безопасности. Так, отменена торжественная часть с выносом гроба до места кремации, а гостей попросил не подходить к покойной. Минздрав Великобритании опасается, что тело все еще может представлять угрозу отравления, сообщает Sky News. Партнер Стерджесс, также пострадавший из-за воздействия нервно-паралитического вещества в Эймсбери, пожалел, что погибшей не будут оказаны все почести. Пара британцев — Чарли Роули и Дон Стерджесс — отравилась 30 июня. Мужчина выжил. Он уже выписан из больницы.