Стали известны новые подробности ареста 64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева
Его обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму. С аспирантом из этой страны он разрабатывал оборудование, рассказала РБК адвокат Анна Полозова. По ее словам, сведения, которые фигурируют в уголовном деле, находится «в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке». О том, что сотрудник конструкторского бюро ИРИС находится в СИЗО «Лефортово», стало известно в минувшую субботу. Как выяснила Общественная наблюдательная комиссия, его задержали 18 июля по обвинению в госизмене.
Правозащитники отмечают, что у Темирева есть серьезные проблемы со здоровьем.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
drtomsky 30 июля 2018 | 04:19
Это сильно. А в пользу Вануату он не изменял родине? Покатилась чекистская машинка, второй раз за сто лет разгоняется. Почитали бы балбесы, что с их предшественниками предыдущий вождь вытворял.
kentukky 30 июля 2018 | 04:56
drtomsky: Не факт - возможны и столбы вдоль дороги.
plidurok Андрей Филимонов 30 июля 2018 | 04:40
Чекисты в очередной раз проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества. Через некоторое время мастера липовых дел сделают карьеру и возглавят все, что можно, а с управленцами из их среды Россию ждет блестящее будущее. Вектор "развития" страны наглядно демонстрирует сегодняшняя чекистская элита.
kentukky 30 июля 2018 | 05:00
plidurok: По мне , так это - показательная беспомощность и прикрытие ВРАНЬЯ , показанных мультиков. Ведь, не зря поговаривают, что В.Кудрявцев ( арестованный) где-то проговорился о НЕРАБОТАЮЩИХ системах ПРО РФ.