От тренера Этери Тутберидзе ушла очередная фигуристка

Наставника покинула 15-летняя Дарья Паненкова. Об этом она написала в Инстаграмме. Спортсменка выставила фотографию с букетом и сопроводила ее словами благодарности всему тренерскому штабу. Паненкова заняла пятое место в финале юниорского Гран-при, а также стала восьмой во взрослом чемпионате России.

Ранее команду Тутберидзе покинула серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, победительница финала Гран-при среди юниоров Полина Цурская и бронзовый призер финала юниорской серии Гран-при Анастасия Тараканова.