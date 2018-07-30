Новый издатель The New York Times Артур Грегг Сульцбергер попросил Дональда Трампа прекратить нападки на журналистов
Отрывки его заявления опубликованы на сайте газеты. Сульцбергер принял приглашение встретиться с президентом США, которое поступило ему от Белого дома. Таким образом, Трамп продолжил традицию встреч с издателями газеты. На мероприятии также присутствовал сенатор Джеймс Беннет. В ходе беседы он выразил озабоченность в связи с критикой главы государства представителей прессы, которую он назвал «глубоко тревожной».
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