Объявленный в розыск по делу о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан в Шереметьеве

Объявленный в розыск по делу о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказала «Интерфаксу» его супруга. По ее словам, как только они прилетели из Иркутска, к ним подошли шестеро мужчин в штатском и попросили ее мужа проследовать за ними. Больше она его не видела. О задержании Третьякова также сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее сам адвокат рассказал РБК, что проводил отпуск на Байкале и не собирался скрываться от следствия.

Третьяков был объявлен в розыск 25 июля. Ему, а также гендиректору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому и его подчиненной было предъявлено обвинение в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, они заключали фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Лемешевский арестован. Свою вину он не признает.