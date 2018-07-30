Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов провел сотый матч в составе «быков»

Он вышел в стартовом составе краснодарского клуба в матче первого тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Однако, это не спасло команду от поражения. «Краснодар» проиграл со счетом 1:2.

28-летний россиянин выступает за «Краснодар» с 2015 года. За команду он забил 64 мяча и сделал 17 результативных передач.