Андрей Картаполов назначен замминистра обороны по политико-воспитательной работе
Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, под началом которого была освобождена Пальмира, назначен замминистра обороны по политико-воспитательной работе. В его подчинении будет Главное управление, которое отвечает за «Юнармию» и все патриотическое воспитание. Об этом сообщил РБК источник в Минобороны и подтвердил собеседник из окружения генерал-полковника. По их данным, официально об этом объявят в понедельник на совещании руководящего состава. В военном ведомстве пока назначение не комментировали. Сейчас за работу с личным составом и морально-психологическое обеспечение вооруженных сил отвечает статс-секретарь и замминистра обороны Николай Панков.
Комментарии6
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clandestino 30 июля 2018 | 02:25
Пытаюсь себе представить политико-воспитательную работу и не могу. Выходит одно пиз---во.
nezaputin2018 30 июля 2018 | 02:39
Под началом которого была освобождена Пальмира? Кучка остовов колонн и арок... Ну-ну. Очередной фейковый путинский командир будет командировать подрастающих рАссиян. Необыкновенно!
salut__521 30 июля 2018 | 02:43
Всё верно. Юные резервы следует готовить загодя, ибо пушечное мясо у кремлевцев на исходе, а в Сирии по части оккупации ещё толком конь не валялся. Да и в Украине сухопутный путриотический коридорчик к Крыму пока никто не отменял, ибо мост он сегодня есть, а завтра раз и нету, утоп...
tks 30 июля 2018 | 03:03
Теперь воспитание снова неотделимо от политики? ГЛАВПУР 2.0?
Теперь, снова политруки появятся?
tks 30 июля 2018 | 03:05
Имеется ввиду - когда в который раз была освобождена Пальмира - в первый или во второй?
gригорьич 30 июля 2018 | 03:22
На выженном клочке арабскрй земли этот бравый шакал организовал концерт офшорной виолончели и придворного дирижера с подсосом. Ни дать, ни взять «Малая земля». Освободи, Господи, от таких освободителей....