Андрей Картаполов назначен замминистра обороны по политико-воспитательной работе

Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов, под началом которого была освобождена Пальмира, назначен замминистра обороны по политико-воспитательной работе. В его подчинении будет Главное управление, которое отвечает за «Юнармию» и все патриотическое воспитание. Об этом сообщил РБК источник в Минобороны и подтвердил собеседник из окружения генерал-полковника. По их данным, официально об этом объявят в понедельник на совещании руководящего состава. В военном ведомстве пока назначение не комментировали. Сейчас за работу с личным составом и морально-психологическое обеспечение вооруженных сил отвечает статс-секретарь и замминистра обороны Николай Панков.