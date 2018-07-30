Дональд Трамп призвал спецпрокурора по России Роберта Мюллера признать наличие конфликта интересов
Президент США напомнил в твиттере, что у них были очень неприятные и спорные деловые отношения. Трамп лично отказал Мюллеру в утверждении на пост главы ФБР, кроме того Джеймс Коми близкий друг спецпрокурора. Глава Белого дома добавил, что Мюллер назначает в свою команду «злых демократов», которые работали на Хиллари Клинтон и Барака Обаму.
Мюллер был назначен спецпрокурором вскоре после того, как Трамп в начале мая прошлого года уволил Коми с поста директора ФБР. По данным газеты «Вашингтон пост», составленные им документы используются в ходе расследования о вмешательстве России в президентские выборы.
Комментарии9
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koshkaedu 30 июля 2018 | 02:39
Неплохо было вспомнить деяния Мюллера во времена Третьего Рейха. Помимо
конфликта интересов.
salut__521 30 июля 2018 | 02:52
koshkaedu: а что, Трамп считает этого Мюллера тем Мюллером? Ну не удивлён - у этого рыжего придурка мозги ещё того придурка...
juche 30 июля 2018 | 02:45
Трамп врет как обычно.
Согласно ныне действующему закону, директор ФБР НЕ МОЖЕТ занимать этот пост более 10 лет, и не может быть назначен на этот пост повторно. Однако, Роберт Мюллер (6-й директор ФБР) назначенный на эту должность 4 сентября 2001 года, покинул её ровно через 12 лет, 4 сентября 2013 года, так как в 2011 году срок его полномочий был продлен ещё на два года.
fred7 30 июля 2018 | 02:51
juche: либо не может занимать более 10 лет, либо если нужно -- может. Уж определитесь...
nezaputin2018 30 июля 2018 | 02:46
Президент СШа напомнил... в твиттере... Куда катится мир?
felik23 30 июля 2018 | 02:50
Трамп - проблемы с психикой, интеллектом и компетентностью (19 июля 2019)
https://youtu.be/IMMDHPB5lC4
fred7 30 июля 2018 | 02:55
felik23: где ж ещё узнать правду о Трампе, если не от ютубовского алкаша...
felik23 30 июля 2018 | 03:15
fred7: What's your problem?
alex362 30 июля 2018 | 02:51
... и для кого-то жареным запахнет...
Я так и не могу понять - Трамп что, не в курсе, что после спецпрокурора может быть импичмент?
"Совсем уж наш старый - того"