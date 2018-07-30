Анкара хочет вступить в БРИКС
С предложением расширить группу обратился к членами организации президент Турции Реджеп Эрдоган. Если принять в БРИКС Турцию, группа станет называться БРИКСТ, отметил он в минувшую пятницу на конференции в Йоханнесбурге. По его словам, лидеры стран, входящих в группу, приняли его предложение тепло, пишет газета Hurriyet Daily News. Эрдоган также напомнил, что Турция находится среди стран «Большой двадцатки». Группа БРИКС была основана в 2006 году. В нее входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.
Комментарии6
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edward_sakash 30 июля 2018 | 01:39
зачем Эрдогану членство в этой де-факто виртуальной организации, не влияющей ни на что?
ze_danil 30 июля 2018 | 01:47
edward_sakash: нехай вступает, телезрителей порадует
oleg_kievlyanin 30 июля 2018 | 01:49
//Если принять в БРИКС Турцию, группа станет называться БРИКСТ, отметил он в минувшую пятницу на конференции в Йоханнесбурге. //
А если не принять, то так и останется ЙОКЭЛЕМЕЭНЕ, ОЖЕРЛАЫ ЦОММАНД, error 404.
jetsam 30 июля 2018 | 01:50
и куда только не хочет вступить анкара.
но вступает вечно в д@рьмо.
tks 30 июля 2018 | 01:58
Эрдоганище по ходу понравилось троллить Запад.
jetsam 30 июля 2018 | 02:01
tks: так ему ф35 хочется. и, видимо, с большой скидкой...
вову на газовую скидку развёл.
теперь время трампа настало.