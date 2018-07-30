Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вновь пригласила Владимира Путина в Загреб
По ее словам, она говорила об этом, когда была в прошлом году в Сочи, и повторила приглашение в Москве. «Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб», — сказала она в интервью газете «Коммерсантъ», отметив, что сейчас самое время для визита Путина и его очень ждут в Хорватии. Говоря о дате, Грабар-Китарович отметила, что это зависит от расписаний лидеров обеих стран. Напомню, глава Хорватии посетила в июле футбольные матчи Чемпионата мира в Нижнем Новгороде и Москве.
Комментарии2
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jetsam 30 июля 2018 | 01:53
загребущие руки пригласили в загреб. чревато под фанфары.....
tks 30 июля 2018 | 01:56
Наверное, зонтик джентльмену вручит, на память.