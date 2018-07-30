Задержанных организаторов и участников митинга против пенсионной реформы отпустили из полиции
На главу Либертарианской партии Сергея Бойко составили протокол о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. На руководителя московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова — о нарушении правил проведения акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия. Журналиста Ивана Егорова отпустили без протокола.
Комментарии1
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ivfn 30 июля 2018 | 01:36
Из "фашистов"в навальнисты
В феврале 2016 года на марше памяти Бориса Немцова Олег Степанов был, как он сам это называет, "координатором одной из групп охраны". Нынешний глава штаба Навального Олег Степанов охранял тогда так возмутившую москвичей "бандеровскую колонну", которая под жовто-блакитными флагами прошлась маршем по бульварам с выкриками "Слава Украине!" и "Бандера – герой!"
Оказывается, папа "борца с коррупцией" – бизнесмен, являющийся генеральным директором 4 фирм, которые ведут свою деятельность в России, но зарегистрированы исключительно в офшоре, на Британских Виргинских островах. Никто не призывает, конечно, Олега Олеговича стать "Павликом Морозовым" и расследовать "офшорный" бизнес своего отца, но отмечает, что вначале руководителю штаба Навального надо бы с "семейным конфликтом интересов" разобраться.
Почему то мы до сих пор не увидели ни одного расследования о собственных темных делишках окружения Навального. Где расследование про кучи фирм отца целого координатора по Москве? Почему нам до сих пор никто не может ответить на вопрос о том, куда пропали 50 миллионов рублей со счетов избирательной кампании Навального? Почему молчит Леонид Волков, который любит кидаться обвинениями в том что кто там был куда то "заслан" - так почему же Леонид не ответит на вопрос, о том, почему он врал про свою недвижимость за границей? Где расследование о судьбе к примеру почти миллиона долларов на биткоиновых счетах Навального, почему нам никто не говорит куда были эти средства выведены, а ведь там на минуточку было под миллион долларов?