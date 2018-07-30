Задержанных организаторов и участников митинга против пенсионной реформы отпустили из полиции

На главу Либертарианской партии Сергея Бойко составили протокол о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. На руководителя московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова — о нарушении правил проведения акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия. Журналиста Ивана Егорова отпустили без протокола.