Стали известны новые подробности ареста 64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева
Его обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму. С аспирантом из этой страны он разрабатывал оборудование, рассказала РБК адвокат Анна Полозова. По ее словам, секретная информация из уголовного дела находится «в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке». О том, что сотрудник конструкторского бюро ИРИС находится в СИЗО «Лефортово», стало известно в минувшую субботу. Как выяснила Общественная наблюдательная комиссия, его задержали 18 июля по обвинению в госизмене.
Правозащитники отмечают, что у Темирева есть серьезные проблемы со здоровьем.
Комментарии5
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danko1 30 июля 2018 | 01:27
Шпиономанию, как страшную по последствиям для россиян разновидность маний у узурпатора, должны немедленно начать лечить психиатры.
Сталинская маниакальная болезнь - это десятки миллионов загубленных жизней.
jetsam 30 июля 2018 | 01:41
@Его обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму@
наверное этой:
---
— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят...
--- (с) Лесков * Левша
серьезную военную тайну выдал.
кирдык вьетнаму.
придется ядрену макарону на безэкипажном катере слать,
вот только опоры мостов подточим, чтобы штаны не цеплялись...
irdo 30 июля 2018 | 01:57
jetsam:
@Его обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму@
наверное этой:
---
— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят...
--- (с) Лесков * Левша
===========
Российская классика вечна и актуальна.
tks 30 июля 2018 | 01:53
Интересен уровень квалификации гэбилов, которые открытую информацию за разглашение гостайны принимают. Тогда должны быть посадки и тех, кто напечатал, и секретчика, который такую публикацию "пропустил"? И ещё - разве Вьетнам уже недружественная путинской России страна?
jetsam 30 июля 2018 | 01:57
tks: 10 лет без права переписки за то,
что селедку завернули в "Правду" с
портретом усатого вождя.
на этом фоне - несколько лет на лесоповале
за открытую нетайну - покажутся санаторием, увы.
* разве просто так разрешили бесплатно брать валежник?
готовят кадры.