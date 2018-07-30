Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет сегодня в Центральном доме литераторов
Церемония начнется в 11 утра, похоронят литератора на Троекуровском кладбище.
Войнович еще с советских времен занимался общественной деятельностью. В числе прочего он писал письма в поддержку людей, которых преследовала власть. Об этом он недавно вспоминал в эфире «Эха Москвы»: «Я писал в защиту разных людей. Когда написал в защиту сосланного в Горький академика Сахарова, мне тут же предъявили ультиматум, чтобы я убирался. Надо понимать, что когда мы взываем, когда «милость к падшим призываем», наш голос ведь слышат не только власти. Наш голос слышат разные люди — миллионы людей в России и за границей. Во-первых, таким образом люди понимают, что не все одобряют те способы управления, которые у нас происходят. Письма писать надо! Кроме всего — просто для себя. Например, я считаю так: вот я призываю к чему-то — может быть, это бесполезно. Но я знаю, что для меня небесполезно. Хотя бы для собственного самооправдания: вот я живу, вижу этот произвол, и я не могу не отозваться. Я это делаю, я считаю себя обязанным — а дальше, как говорят, будь что будет. Но желательно, чтобы было то, что мы хотим».
Последним, за кого заступился Владимир Войнович, был украинский режиссер Олег Сенцов.
Комментарии1
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ura_russians 30 июля 2018 | 00:16
он же давно живёт в европе.
зачем наши кладбища засорнимать всякими иностранцами?
удивительное дело.
завтра весь сброд нерусский попрётся орать «сало уронили» польщуясь радостным поводом попасть в новости на Эхо