Олимпийская чемпионка Екатерина Гамова раскритиковала присвоение званий ЗМС членам футбольной сборной России

Олимпийская чемпионка, волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала присвоение званий заслуженных мастеров спорта членам футбольной сборной России. По ее мнению, результата нашей команды недостаточно для такого почетного награждения. Об этом Гамова сказала в эфире телеканала РБК. Гамову поддержал еще один олимпийский чемпион, Дмитрий Мусэрский. Он сказал, что после награждения футболистов значок Заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.