Олимпийская чемпионка Екатерина Гамова раскритиковала присвоение званий ЗМС членам футбольной сборной России
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Олимпийская чемпионка, волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала присвоение званий заслуженных мастеров спорта членам футбольной сборной России. По ее мнению, результата нашей команды недостаточно для такого почетного награждения. Об этом Гамова сказала в эфире телеканала РБК. Гамову поддержал еще один олимпийский чемпион, Дмитрий Мусэрский. Он сказал, что после награждения футболистов значок Заслуженного мастера спорта потерял для него ценность.
Комментарии2
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malinskii 30 июля 2018 | 00:20
царю перечить?
jetsam 30 июля 2018 | 00:23
озвучьте, что дает спортсмену звание ЗМС?
какие шкурные льготы?
вне очереди в буфет во всех профильных стадионах?
удвоение пенсии?
какие льготы. что, шум из-за корочки с надписью ЗМС
или шум и-за того, что дает эта корочка?