В Москве прошел митинг против пенсионной реформы и роста налогов

Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».

Участие России в военных действиях на территории соседних стран и пыточные условия в системе российских тюрем – все это напрямую связано с пенисонной реформой. Об этом сказала депутат муниципального совета столичного района «Щукино» Анастасия Брюханова.

По оценке «Белого счетчика» в митинге приняли участие шесть тысяч человек.

Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы. На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.