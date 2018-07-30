В Москве прошел митинг против пенсионной реформы и роста налогов
Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».
Участие России в военных действиях на территории соседних стран и пыточные условия в системе российских тюрем – все это напрямую связано с пенисонной реформой. Об этом сказала депутат муниципального совета столичного района «Щукино» Анастасия Брюханова.
По оценке «Белого счетчика» в митинге приняли участие шесть тысяч человек.
Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы. На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.
Комментарии4
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ura_russians 30 июля 2018 | 00:12
шо опять???
в субботу же коммуняки митинговали.
лузеры из антироссийской общины решили попиарить старичка ЗЮ ???
salut__521 30 июля 2018 | 00:18
// он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.//
Тематика у них, видите ли, не та... Зато это соответствует сермяжной действительности, хотя и не полностью, ибо ещё следовало добавлять следующие фюрерские качественные характеристики: мерзавец, убивец, нечестивец...
ura_russians 30 июля 2018 | 00:31
salut__521:
не читайте революционных (советских) газет и не будете порадаться бреду, который они публикуют.
Путин - вор - это клевета, уголовное преступление в любой развитой стране.
Странно, что клеветника так быстро отпустили.
andrang2 30 июля 2018 | 00:27
"Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия."
А это что, есть такая статья где-то, или это этот правоох... придумал?
Поменяют тематику и стратегию.