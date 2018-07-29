Трамп пригрозил заблокировать работу правительства
Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат его иммиграционную реформу, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.
Дональд Трамп пообещал ужесточить борьбу с нелегальной миграцией еще во время своей предвыборной кампании. Демократы считают предложения президента слишком радикальными и неэффективными.
Комментарии14
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sokal123 29 июля 2018 | 23:11
Агента Орандж( а )не воспринимают многие всерьез после встречи в Хельсинки.
ura_russians 30 июля 2018 | 00:05
sokal123:
стена не поможет, толпы шизиков проникают на брайтон по другим каналам
nowyrusic 29 июля 2018 | 23:15
Вот это называется: с кем поведешься с тем и наберешься.
Набрался Трамп с Володей капитально.
Тоже стал грозить себе в ногу выстрелить.
хочет заблокировать работу СВОЕЙ администрации.
От чистого сердца,
но не от большого ума.
цель у него правильная, но методы ....
ura_russians 30 июля 2018 | 00:08
nowyrusic: хочет заблокировать работу СВОЕЙ администрации.
—-
????
когда это Путин хотел заблокировать работу СВОЕЙ администрации ???
Ты либо идиот, либо считаешь администрацию трампа путинской?
mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 23:18
Российского правительства?
ura_russians 30 июля 2018 | 00:10
mikhail_spb_: Российского правительства?
—/
:)))))
это было бы здорово!
всех этих медведевых, силуановых, чубайсов, дворковичей, наипулиных, ясиных Путину давно пора сажать
felik23 29 июля 2018 | 23:20
Трамп - проблемы с психикой, интеллектом и компетентностью (19 июля 2019)
https://youtu.be/IMMDHPB5lC4
maverick60089 30 июля 2018 | 00:15
felik23: Опять вам поводырь нужен. Прямо, как ребенок.
plank1957 29 июля 2018 | 23:24
Совсем охренел на старости лет Трамп.
oldfashy 29 июля 2018 | 23:28
Трамп все делает правильно, но СМИ все дружно работают против него. Поживем, увидим...
ivan886 29 июля 2018 | 23:35
в эфир попасть не возможно товарищ Венидиктов Создавайте дальше надежду свободы. Вы слишком зациклены на москве и еа больших городах. Москва не Россия И вам стоит понять что Москву ненавидит вся страна. Это вы Москва пошла воевать против Киева ты и Питер но вы не страна и не народ
ivan886 29 июля 2018 | 23:38
В россии ненавидят Москву и Питер так же как и Киев
fresh_breeze 30 июля 2018 | 00:06
ivan886:
Как можно, живя в России, ненавидеть её Северную столицу?
Точно так же нельзя ненавидеть Южную столицу оной — Киев.
Ну, а Москва... она и правда чуток с тараканами, поэтому временам подкидывает головняк остальной стране, как, например, в августе 1991.
Сейчас ей тоже неймётся, наверно оттого, что ветер перемен давно не щекотал её в одном месте.
fresh_breeze 29 июля 2018 | 23:59
"Трамп пригрозил заблокировать работу правительства"
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И не надо (Москве) громко кричать об ответных санкциях в адрес США, достаточно встретиться со своим агентом влияния где-нибудь в третьей стране (напр. в Финляндии), дав ему соотв. инструкции, а дальше уж он сам всё продолжит. 8)