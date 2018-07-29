Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержат его иммиграционную реформу, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

Дональд Трамп пообещал ужесточить борьбу с нелегальной миграцией еще во время своей предвыборной кампании. Демократы считают предложения президента слишком радикальными и неэффективными.