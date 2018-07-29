Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий ЗМС
Бывший футболист советской сборной Евгений Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий «Заслуженный мастер спорта». «Это несправедливо. Я жил, когда звание ЗМС давали только за первые места на олимпиадах, чемпионата мира и Европы. Я получил звание только в 55 лет», – цитирует Ловчева Матч-ТВ. Он добавил, что теперь звание заслуженного мастера спорта обесценилось.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
chubuk 29 июля 2018 | 23:09
Что возмущаться, у нас есть "герои россии", теперь такие же "заслуженные мастера".
patrikk_1 29 июля 2018 | 23:22
Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий ЗМС...
Эти критики похожи на ворчливых людей, которые начинают поливать грязью и вываливать компромат, если услышат что человека похвалили. У меня есть такой знакомый, его кличка "Горбатый", если в разговоре скажешь о ком-нибудь "красавчик" или "крутой мужик", то он тут же вспоминает, как тот когда-то в детстве запорол бочину.
mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 23:13
За то время, пока нацдилер пашет на галере, многие награды и звания обесценились.
Всё, что не смогли разрушить, осквернили.
rico777 29 июля 2018 | 23:23
mikhail_spb_: У тебя на счет Путина уже паранойя!
Береги себя! Я беспокоюсь о твоем здоровье!)
mozhem_povtorit 30 июля 2018 | 00:05
rico777: Не упоминай имя Путина всуе, тварь!
inga_92_1 29 июля 2018 | 23:26
Я подумал, вот, а володя-то по 7-8 шайб заколачивает... Мож ему тоже змс а пора? В т.ч. за развитие и проч и проч.??
jetsam 29 июля 2018 | 23:58
inga_92_1: низя.
он еще международного не получил. нельзя через ступень прыгать.
вот обыграет лукашенко и трампа по 10 шайб - тогда можно ммк вручить.
и уже потом - думать о змс.
abuvgrobu 29 июля 2018 | 23:29
«Это несправедливо. Я жил, когда звание ЗМС давали только за первые места на олимпиадах, чемпионата мира и Европы. Я получил звание только в 55 лет»
-----------------------------------------------------------------------------------------------
А не могли бы уточнить, на какой олимпиаде, на каком чемпионате мира или Европы Ловчев занял "первые места" ? Сделал он это, надо полагать, когда ему было около %%-ти ?.. Или я что-то не пойму тематики возмущений ?..
hunterhead 30 июля 2018 | 00:21
abuvgrobu: "А не могли бы уточнить, на какой олимпиаде, на каком чемпионате мира или Европы Ловчев занял "первые места" ?"
А Вы бы не могли уточнить которое место Вы заняли, чтобы его критиковать, abuvgrobu?
agamasat 29 июля 2018 | 23:33
18 лет живем не по правилам, а по понятиям кремлевской банды... Одни пенсионеры не возмущаются.)
chichanik 29 июля 2018 | 23:37
Надо ввести свеженькое звание - народный мастер спорта ... и первым НМС будет ... барабанная дробь ...???
vitalit 30 июля 2018 | 00:06
Все расхищено, предано, продано