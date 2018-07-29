Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы
На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.
Комментарии13
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danko1 29 июля 2018 | 23:13
Ну хотя бы правоохранители согласны с неоспоримым фактом, что Путин вор.
Ну и к пенсионной реформе это отношение имеет, т.к. Путин этой реформой украдет годы жизни и сотни тысяч рублей у тех, кто позже выйдет на пенсию.
romashka__ 29 июля 2018 | 23:23
Олег Степанов - класс!
patrikk_1 29 июля 2018 | 23:38
romashka__:
Теперь ты в Степанова влюбилась? А как же Немцов, Навальный? Непостоянная ты Наталья.
patrikk_1 29 июля 2018 | 23:24
Если бы ФБК Навального действительно боролись с коррупцией, то они посадили бы Алёшку Навального на реальный срок.
patrikk_1 29 июля 2018 | 23:13
Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор»...
А Навальный не вор, Навальный, по-вашему, - розы нюхает?
sbk 29 июля 2018 | 23:16
patrikk_1: А у Навального есть доступ к бюджету? Или он на улице щиплет?
patrikk_1 29 июля 2018 | 23:31
sbk:
Доступ к бюджету? Вор только тот, кто ворует из бюджета? Ага. Поэтому наверное либералы не признают воровством, хищение группой К.Серебренникова 180 миллионов бюджетных рублей?
danko1 29 июля 2018 | 23:50
patrikk_1: А разве Навальный что украл?
По Кировлесу только разозленный чешский пан Бастрыкин заставил вновь открыть закрытое ранее дело за отсутствием состава преступления.
И все свидетели, за исключением вора Опалева, который уже сидел, разоблаченный Навальным, говорили о его невиновности.
Да и смешно говорить о вине того, кто и права подписи не имел, а был консультантом.
И Ив Роше заявляло о невиновности Навальных, о том, что у них самые низкие тарифы были.
Но патрик же не посмеет тявкнуть на тех, кто награбленные миллиарды из страны выводит.
ura_russians 30 июля 2018 | 00:03
sbk: А у Навального есть доступ к бюджету?
—-
:))))
Теперь нет - Белых на нанарах, брат ололоши там же.
Хотя карнавальный такой аферист, что может и сейчас из бюджета получать деньги на митинги в поддержку повышения пенсионного возраста.
ivfn 30 июля 2018 | 00:02
patrikk_1:
Из "фашистов"в навальнисты
В феврале 2016 года на марше памяти Бориса Немцова Олег Степанов был, как он сам это называет, "координатором одной из групп охраны". Нынешний глава штаба Навального Олег Степанов охранял тогда так возмутившую москвичей "бандеровскую колонну", которая под жовто-блакитными флагами прошлась маршем по бульварам с выкриками "Слава Украине!" и "Бандера – герой!"
Оказывается, папа "борца с коррупцией" – бизнесмен, являющийся генеральным директором 4 фирм, которые ведут свою деятельность в России, но зарегистрированы исключительно в офшоре, на Британских Виргинских островах. Никто не призывает, конечно, Олега Олеговича стать "Павликом Морозовым" и расследовать "офшорный" бизнес своего отца, но отмечает, что вначале руководителю штаба Навального надо бы с "семейным конфликтом интересов" разобраться.
Почему то мы до сих пор не увидели ни одного расследования о собственных темных делишках окружения Навального. Где расследование про кучи фирм отца целого координатора по Москве? Почему нам до сих пор никто не может ответить на вопрос о том, куда пропали 50 миллионов рублей со счетов избирательной кампании Навального? Почему молчит Леонид Волков, который любит кидаться обвинениями в том что кто там был куда то "заслан" - так почему же Леонид не ответит на вопрос, о том, почему он врал про свою недвижимость за границей? Где расследование о судьбе к примеру почти миллиона долларов на биткоиновых счетах Навального, почему нам никто не говорит куда были эти средства выведены, а ведь там на минуточку было под миллион долларов?
mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 23:16
Возможно, он выкрикивал "Put in war" ?
А мильтонам послышалось то, что послышалось?
ura_russians 29 июля 2018 | 23:57
mikhail_spb_:
Ещё недавно Карнавальный поддерживал повышение пенсионного возраста, а сейчас его шестёрки примазались к клммунякам?
Сам то карнавальный почему не на митинге?
fresh_breeze 29 июля 2018 | 23:49
"Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». "
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Со сцены? Он актёр, что ли? Это у него роль такая?
Полиция опять же подвела, сразу отпустила, оставив людей без премиальных. Низабудим! Нипрастим!!!
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" ведущего митинга Михаила Чичкова"
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Чичваркин, Чирикова, теперь ещё этот Чичков. Да сколько ж их у оппов, этих "Чи"?
Революцию делают "Че", а вы только паясничать могёте.