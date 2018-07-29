Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы

На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.