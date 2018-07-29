Фигурант дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево сразу по прилету из Иркутска, — об этом «Интерфаксу» сообщила его жена Анна.

Ранее в пресс-службе СК заявили, что Третьяков объявлен в федеральный розыск. 26 июля Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест на два месяца главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции Екатерины Аверьяновой по обвинению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, руководители предприятия вместе с Третьяковым похитили более 300 млн рублей

госкорпорации «Роскосмос». Они заключали фиктивные договоры с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники

юридического отдела НПО.

Лемешевский свою вину не признает.