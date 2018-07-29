Фигурант дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево
Фигурант дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево сразу по прилету из Иркутска, — об этом «Интерфаксу» сообщила его жена Анна.
Ранее в пресс-службе СК заявили, что Третьяков объявлен в федеральный розыск. 26 июля Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест на два месяца главы НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции Екатерины Аверьяновой по обвинению в особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, руководители предприятия вместе с Третьяковым похитили более 300 млн рублей
госкорпорации «Роскосмос». Они заключали фиктивные договоры с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники
юридического отдела НПО.
Лемешевский свою вину не признает.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 23:09
Вывод: если находишься в федеральном розыске, то не летай на самолётах.
patrikk_1 29 июля 2018 | 23:10
По версии следствия, руководители предприятия вместе с Третьяковым похитили более 300 млн рублей...
Это была акция в знак протеста, Третьяков и Лемешевский требуют не сажать за "лайки".
kaplan911 29 июля 2018 | 23:24
Воруют природные богатства России, берут мзду, присосались к бюджету....
откладываю нахапанное в Лондонах.
Теперь там их прижимают.
\\ Дети российских олигархов покинули британские школы
Число обучающихся в британских школах детей из России за последние три года уменьшилось на 40 процентов. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Совета независимых школ (ISC), который представляет 1,3 тысячи частных учебных заведений в Великобритании.
По подсчетам ISC, в 2015 году в британских школах училось 2795 российских детей, в апреле 2018 года их число снизилось до 1699. \\
Дети школьного возраста, как правило, живут с родителями. Где живут, там и ходят в школу. Видимо, российские олигархи меняют своё местообитание.
Не думаю, что возвращаются.