Ряд российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий ЗМС
Ряд российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта. Биатлонист Александр Тихонов назвал это чистым пиаром. «Я люблю футбол, но не российский. И тем более не тех, кто им правит и занимается. Это сумасшедшая трата денег: ни одной бесплатной школы. В стране бардак во всём кроме пиара», — сказал олимпийский чемпион.
Волейболистка Екатерина Гамова сказала, что такие награды дают за получение как минимум бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. А олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский признался, что после этого награждения значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность. В Госдуме вступились за футболистов российской сборной, которым вручили звания заслуженных мастеров спорта. Для получения этой награды им было необязательно выигрывать чемпионат мира, они сделали многое для роста российского авторитета. Об этом «Эху» сказал глава думского комитета по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев. Михаил Дегтярев напомнил о боксёре Константине Цзю, которому звание ЗМС также вручили за популяризацию единоборств.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 22:09
Росфутболисты своим триумфом заслужили звания Спортивных Героев России и Академиков футбола!
А организатор этого триумфа - нацдилер - заслужил звания "величайший спортсмен планеты" и "друг всех спортсменов"
antiboh 29 июля 2018 | 22:23
mikhail_spb_: А при чём тут Дзю? Он побеждал.
Первый бой 1 марта 1992
Последний бой 4 июня 2005
Чемпионский пояс
Абсолютный чемпион мира по боксу
Количество боёв 34
Количество побед 31
Побед нокаутом 25
Поражений 2
Ничьих 0
Несостоявшихся 1
Любительская карьера
Количество боёв 282
Количество побед 270
Количество поражений 12
Медали
Игры доброй воли
Золото Сиэтл 1990 до 63,5 кг
Чемпионаты мира
Бронза Москва 1989 до 60 кг
Золото Сидней 1991 до 63,5 кг
Чемпионаты Европы
Золото Афины 1989 до 60 кг
Золото Гётеборг 1991 до 63,5 кг
Трёхкратный чемпион СССР (1989—1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991) и чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов.
Внесён в Международный зал боксёрской славы
leda53 29 июля 2018 | 22:26
antiboh: Совершенно верно. И ЗМС он стал, когда получил золото чемпиона мира в 1991.
"Дегтярёв напомнил" :))))))))
jidkov 29 июля 2018 | 23:02
Был такой царь - к чему ни прикасался - превращалось в золото.
Есть и его антипод - всё вокруг него обесценивается...
rico777 29 июля 2018 | 22:53
mikhail_spb_: Гамова правильно написала, что к самой футбольной сборной вопросов никаких. Они реально молодцы и сделали больше, чем от них ожидали. Но все это напоминает школьную ситуацию, когда двоечник внезапно сделал домашку или неплохо написал контрольную - и восторженная училка ставит ему 5. Как и ребятам, которые сделали все куда круче, но для них это - обычное дело. "Не сравнивайте возможности. Для него и это - очень круто", - объясняет она остальным.
Так и футбол, вместо того, чтобы, наконец, сблизить с остальными видами спорта, снова зачем-то искусственно отделяют....
veliratsepp 29 июля 2018 | 22:12
В части популяризации и патриотизма, предлагаю дать ЗМС депутату Поклонской. Все остальное за те же заслуги уже дали. И че тут стесняться?
fmsf FMSF 29 июля 2018 | 23:12
veliratsepp:
Дык, оне и не стесняются.
Вон - в Росатоме сколько героев наплодил наш российский елбасы одним секретным указом!
jetsam 29 июля 2018 | 22:18
млять, сколько же поклонников и бабла потеряла Мадонна из-за того,
что ей не дали заслуж.артист.рф и сша.
а сколько бы она потеряла, если бы ей дали, но не за песни,
а за визит на завтрак путена или трампа?
уверен, что 0\0
aleksandr39 29 июля 2018 | 22:21
Пора " великому вождю " присвоить звание " змс " ведь он в ночной лиге забросил 9 шайб .
romantik56 29 июля 2018 | 22:49
aleksandr39: А сколько премиальных полагается в этой лиге за каждую заброшенную шайбу?..
alexey65 29 июля 2018 | 22:56
aleksandr39: А это намного круче выигрыша у совершенно отстойных Египта и СА, проигрыша и двух ничьих с командами первого ряда.
ura_123 29 июля 2018 | 22:22
Костя Дзю за популяризацию единоборств ... Если мне не изменяет память то Константин был чемпионом мира,а вот Дегтярёву поменьше демагогии.
alexey65 29 июля 2018 | 22:59
ura_123: Дзю это олигофрен вспомнил явно ни к месту.
Тот столько всего навыигрывал, сколько нашим футболистам и за сто лет не выиграть.
guliai_pole 29 июля 2018 | 22:36
"Гол с подачи Буряка
Забивает Балточа
Это личная заслуга
Леонида Ильича..."
(из Советского фольклора)
rico777 29 июля 2018 | 22:44
Присвоением ЗМС футболистам наш Минспорт фактически дал понять, что они всего достигли и больше им стремиться не к чему!
Дали бы им Героя России сразу, чего уж мелочиться!!!
Абсолютно согласен с Екатериной Гамовой в этом вопросе. Хотите верьте, хотите нет, но перед тем, как опубликовать свою запись в инстаграмме мы с ней долго обсуждали это по телефону..
Ещё раз подчеркну. Ее претензии адресованы руководителям Минспорта, а не к футболистам.!Они молодцы! Сыграли в лучший свой футбол (насколько обучены), плюс немного фарта!
sbk 29 июля 2018 | 23:12
Героев России бы заодно не мешало.