Ряд российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий ЗМС

Ряд российских спортсменов возмутило решение властей удостоить футболистов нашей сборной званий заслуженных мастеров спорта. Биатлонист Александр Тихонов назвал это чистым пиаром. «Я люблю футбол, но не российский. И тем более не тех, кто им правит и занимается. Это сумасшедшая трата денег: ни одной бесплатной школы. В стране бардак во всём кроме пиара», — сказал олимпийский чемпион.

Волейболистка Екатерина Гамова сказала, что такие награды дают за получение как минимум бронзовых медалей на чемпионатах мира и олимпиадах. А олимпийский чемпион, волейболист Дмитрий Мусэрский признался, что после этого награждения значок заслуженного мастера спорта потерял для него ценность. В Госдуме вступились за футболистов российской сборной, которым вручили звания заслуженных мастеров спорта. Для получения этой награды им было необязательно выигрывать чемпионат мира, они сделали многое для роста российского авторитета. Об этом «Эху» сказал глава думского комитета по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев. Михаил Дегтярев напомнил о боксёре Константине Цзю, которому звание ЗМС также вручили за популяризацию единоборств.