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22:05, 29 июля 2018

Фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина адвокат Третьяков задержан

Фигурант дела о  мошенничестве в НПО им. Лавочкина
адвокат Игорь Третьяков задержан в  аэропорту Шереметьево сразу по 
прилете из  Иркутска, сообщила «Интерфаксу» вечером в воскресенье его
супруга Анна.
По словам супруги, действия правоохранительных
органов стали для неЈ неожиданностью. «Мы, конечно, понимали, что
возможен и  такой сценарий, но  возмутительно, что неизвестные люди
забирают моего мужа, не  предъявив при этом никаких документов. Я не
знаю, кто они и куда они уехали», — сказала собеседница агентства.
Она сообщила позже, что по  информации их  адвоката, И. Третьякова
препроводили в  ГСУ СКР по Московской области.
Между тем сотрудники
«Шереметьево» не  смогли прокомментировать корреспонденту «Интерфакса»
информацию о  каких-либо оперативных действиях, которые проводились на 
территории аэропорта.
Ранее в  пресс-службе Следственного комитета
России сообщили, что И.Третьяков объявлен в федеральный розыск в рамках
уголовного дела о  многомиллионных хищениях в отношении главы НПО им.
Лавочкина Сергея Лемешевского.
Со своей стороны, в адвокатской конторе
«Третьяков и партеры» заявили, что юрист никуда не скрывался, а 25 июля
улетел с семьей на Байкал в запланированный отпуск, из которого намерен
вернуться в воскресенье.
Сам И.Третьяков в разговоре с «Интерфаксом» в 
минувшую пятницу подтвердил планы вернуться в  Москву «с чистой
совестью», при этом выразив уверенность в том, что его «сцарапают прямо 
с самолета, с трапа, чтобы не допустить ни адвоката, ни прессу».
В то
же  время адвокат отметил, что надеется убедить суд не заключать его под
стражу.
Бабушкинский суд Москвы 26 июля санкционировал арест на два
месяца главы НПО им. Лавочкина С.Лемешевского и руководителя дирекции
объединения Екатерины Аверьяновой по  обвинению в  особо крупном
мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, руководители
предприятия вместе с  И.Третьяковым похитили порядка 330 млн рублей
госкорпорации «Роскосмос» «путем заключения фиктивных договоров с 
адвокатской контрой «Третьяков и  партнеры» на  оказание юридических
услуг, которые в  действительности выполнялись штатными сотрудники
юридического отдела НПО».
С.Лемешевский свою вину не признает.

Комментарии

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jetsam 29 июля 2018 | 22:34

@Между тем сотрудники «Шереметьево» не смогли прокомментировать корреспонденту «Интерфакса»
информацию о каких-либо оперативных действиях, которые проводились на территории аэропорта@

как-то сразу вспомнилось дело Каменщика..
почему владелец «Шереметьево» не арестован?

alexey65 29 июля 2018 | 22:42

В этом НПО в юротделе такие тупые юристы, что не могут сами осуществлять юридическое сопровождение производственной деятельности предприятия?

lager23 29 июля 2018 | 22:43

Путинизм прекрасен своей предсказуемостью — всё работает за наш счёт, но в интересах клептократии

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