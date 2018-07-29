Фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина адвокат Третьяков задержан
Фигурант дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина
адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево сразу по
прилете из Иркутска, сообщила «Интерфаксу» вечером в воскресенье его
супруга Анна.
По словам супруги, действия правоохранительных
органов стали для неЈ неожиданностью. «Мы, конечно, понимали, что
возможен и такой сценарий, но возмутительно, что неизвестные люди
забирают моего мужа, не предъявив при этом никаких документов. Я не
знаю, кто они и куда они уехали», — сказала собеседница агентства.
Она сообщила позже, что по информации их адвоката, И. Третьякова
препроводили в ГСУ СКР по Московской области.
Между тем сотрудники
«Шереметьево» не смогли прокомментировать корреспонденту «Интерфакса»
информацию о каких-либо оперативных действиях, которые проводились на
территории аэропорта.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета
России сообщили, что И.Третьяков объявлен в федеральный розыск в рамках
уголовного дела о многомиллионных хищениях в отношении главы НПО им.
Лавочкина Сергея Лемешевского.
Со своей стороны, в адвокатской конторе
«Третьяков и партеры» заявили, что юрист никуда не скрывался, а 25 июля
улетел с семьей на Байкал в запланированный отпуск, из которого намерен
вернуться в воскресенье.
Сам И.Третьяков в разговоре с «Интерфаксом» в
минувшую пятницу подтвердил планы вернуться в Москву «с чистой
совестью», при этом выразив уверенность в том, что его «сцарапают прямо
с самолета, с трапа, чтобы не допустить ни адвоката, ни прессу».
В то
же время адвокат отметил, что надеется убедить суд не заключать его под
стражу.
Бабушкинский суд Москвы 26 июля санкционировал арест на два
месяца главы НПО им. Лавочкина С.Лемешевского и руководителя дирекции
объединения Екатерины Аверьяновой по обвинению в особо крупном
мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, руководители
предприятия вместе с И.Третьяковым похитили порядка 330 млн рублей
госкорпорации «Роскосмос» «путем заключения фиктивных договоров с
адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических
услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники
юридического отдела НПО».
С.Лемешевский свою вину не признает.
Комментарии3
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jetsam 29 июля 2018 | 22:34
@Между тем сотрудники «Шереметьево» не смогли прокомментировать корреспонденту «Интерфакса»
информацию о каких-либо оперативных действиях, которые проводились на территории аэропорта@
как-то сразу вспомнилось дело Каменщика..
почему владелец «Шереметьево» не арестован?
alexey65 29 июля 2018 | 22:42
В этом НПО в юротделе такие тупые юристы, что не могут сами осуществлять юридическое сопровождение производственной деятельности предприятия?
lager23 29 июля 2018 | 22:43
Путинизм прекрасен своей предсказуемостью — всё работает за наш счёт, но в интересах клептократии