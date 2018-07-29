Фигурант дела о хищениях в НПО им. Лавочкина адвокат Третьяков задержан

Фигурант дела о мошенничестве в НПО им. Лавочкина

адвокат Игорь Третьяков задержан в аэропорту Шереметьево сразу по

прилете из Иркутска, сообщила «Интерфаксу» вечером в воскресенье его

супруга Анна.

По словам супруги, действия правоохранительных

органов стали для неЈ неожиданностью. «Мы, конечно, понимали, что

возможен и такой сценарий, но возмутительно, что неизвестные люди

забирают моего мужа, не предъявив при этом никаких документов. Я не

знаю, кто они и куда они уехали», — сказала собеседница агентства.

Она сообщила позже, что по информации их адвоката, И. Третьякова

препроводили в ГСУ СКР по Московской области.

Между тем сотрудники

«Шереметьево» не смогли прокомментировать корреспонденту «Интерфакса»

информацию о каких-либо оперативных действиях, которые проводились на

территории аэропорта.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета

России сообщили, что И.Третьяков объявлен в федеральный розыск в рамках

уголовного дела о многомиллионных хищениях в отношении главы НПО им.

Лавочкина Сергея Лемешевского.

Со своей стороны, в адвокатской конторе

«Третьяков и партеры» заявили, что юрист никуда не скрывался, а 25 июля

улетел с семьей на Байкал в запланированный отпуск, из которого намерен

вернуться в воскресенье.

Сам И.Третьяков в разговоре с «Интерфаксом» в

минувшую пятницу подтвердил планы вернуться в Москву «с чистой

совестью», при этом выразив уверенность в том, что его «сцарапают прямо

с самолета, с трапа, чтобы не допустить ни адвоката, ни прессу».

В то

же время адвокат отметил, что надеется убедить суд не заключать его под

стражу.

Бабушкинский суд Москвы 26 июля санкционировал арест на два

месяца главы НПО им. Лавочкина С.Лемешевского и руководителя дирекции

объединения Екатерины Аверьяновой по обвинению в особо крупном

мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, руководители

предприятия вместе с И.Третьяковым похитили порядка 330 млн рублей

госкорпорации «Роскосмос» «путем заключения фиктивных договоров с

адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических

услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники

юридического отдела НПО».

С.Лемешевский свою вину не признает.