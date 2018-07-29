В Москве состоялся второй за эти выходные митинг против пенсионной реформы и роста налогов

Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».

Политик Владимир Милов в своем выступлении со сцены на проспекте Академика Сахарова сказал, что пенсионная реформа – лишь ширма для неграмотной экономической политики российского правительства.

В сегодняшнем митинге по разным оценками приняли участие от трех до шести тысяч человек.

Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы. На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.