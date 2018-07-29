В Москве состоялся второй за эти выходные митинг против пенсионной реформы и роста налогов
Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».
Политик Владимир Милов в своем выступлении со сцены на проспекте Академика Сахарова сказал, что пенсионная реформа – лишь ширма для неграмотной экономической политики российского правительства.
В сегодняшнем митинге по разным оценками приняли участие от трех до шести тысяч человек.
Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы. На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.
Комментарии7
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tuman13 29 июля 2018 | 22:08
Ясно. Тысячи полторы собрались из 15 млн.. А как же 95% против?
patrikk_1 29 июля 2018 | 22:15
Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...
Вчера каждые полчаса говорили, мол, коммунисты заявили что вывели на улицу 100 тысяч человек, но наш корреспондент насчитал тысяч 10-12. А сегодня что-то на счёт массовости либертарианского митинга молчок, наверное стыдно говорить полутора тысячах либералов.
navsegda 29 июля 2018 | 22:50
tuman13: ну что ты все рады , они бы сказали -царь , забери всё , лишь бы крымнаш
забываете о льготах , а это серьёзнее чем пенсии , получается и на работу х.. и льгот х ...
mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 22:12
Отпустили с формулировкой "по сути правильно, но тематике не соответствовало"?
fresh_breeze 29 июля 2018 | 22:30
Навальный уже к людям труда примазывается, о пенсионном возрасте какбэ озаботился.
Интересно, в барселонской офтальмологической клинике, куда он ездил на лечение, отмороженные глаза исправляют? Похоже, что нет.
sim202_ 29 июля 2018 | 23:01
fresh_breeze: ///отмороженные глаза исправляют? Похоже, что нет.\\\
У тебя не отмороженные.
У тебя - обоссаные.
Тебе и тебе подобным ничто не поможет.
lehich 29 июля 2018 | 22:43
он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.
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Надо было кричать "Путин - бог!". Мля буду, это стало бы соответствовать тематике мероприятия.