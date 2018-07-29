Z Архив новостей новости
5 7 6 1124
22:02, 29 июля 2018

В Москве состоялся второй за эти выходные митинг против пенсионной реформы и роста налогов

Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».
Политик Владимир Милов в своем выступлении со сцены на проспекте Академика Сахарова сказал, что пенсионная реформа – лишь ширма для неграмотной экономической политики российского правительства.
В сегодняшнем митинге по разным оценками приняли участие от трех до шести тысяч человек.
Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы. На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tuman13 29 июля 2018 | 22:08

Ясно. Тысячи полторы собрались из 15 млн.. А как же 95% против?

patrikk_1 29 июля 2018 | 22:15

Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

Вчера каждые полчаса говорили, мол, коммунисты заявили что вывели на улицу 100 тысяч человек, но наш корреспондент насчитал тысяч 10-12. А сегодня что-то на счёт массовости либертарианского митинга молчок, наверное стыдно говорить полутора тысячах либералов.

navsegda 29 июля 2018 | 22:50

tuman13: ну что ты все рады , они бы сказали -царь , забери всё , лишь бы крымнаш
забываете о льготах , а это серьёзнее чем пенсии , получается и на работу х.. и льгот х ...

mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 22:12


Отпустили с формулировкой "по сути правильно, но тематике не соответствовало"?

fresh_breeze 29 июля 2018 | 22:30

Навальный уже к людям труда примазывается, о пенсионном возрасте какбэ озаботился.
Интересно, в барселонской офтальмологической клинике, куда он ездил на лечение, отмороженные глаза исправляют? Похоже, что нет.

sim202_ 29 июля 2018 | 23:01

fresh_breeze: ///отмороженные глаза исправляют? Похоже, что нет.\\\
У тебя не отмороженные.
У тебя - обоссаные.
Тебе и тебе подобным ничто не поможет.

lehich 29 июля 2018 | 22:43

он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надо было кричать "Путин - бог!". Мля буду, это стало бы соответствовать тематике мероприятия.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 261 6 20259 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 120 6 12746 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Новости

Петр Порошенко: Решение князя Владимира крестить Русь было европейским выбором Ранее 4 июля Порошенко заявил, что князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину…

5 97 6 11016
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 285 6 32891 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 95 6 11012 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 81 6 9624 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 64 6 7700 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 55 6 6967 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11098 25.07
Kчечня, языки, мнения
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 44 6 5754 23.07
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 45 6 6910 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

+ Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – Орденов Почета…

5 67 6 10454 28.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, видео, награды, события
Голосование
Смотрели ли вы хоть раз в жизни «Дом-2»?
5 35 6 5592 27.07
Новости

Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий ЗМС Бывший футболист советской сборной Евгений Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий «Заслуженный мастер спорта»

5 54 6 8726
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Панова: Москва за последние годы очень преобразилась Московские парки также стали близки к традиционным европейским, в которых можно не только подышать свежим воздухом, но и действительно с пользой провести время…

5 36 6 6015 27.07
Kмосква, мнения
Новости

Вертолет специально зависает над Б.Москворецким мостом, дожидается, когда ветер от его винта разрушит мемориал Немцову А потом садится на территории Кремля. Об этом нам рассказал сопредседатель московской организации Партии народной свободы – Парнас Михаил Шнейдер

5 43 6 7151

Популярное за неделю

Новости

Субботний митинг в Москве против пенсионной реформы по словам организаторов собрал около ста тысяч человек Во всяком случае, об этом с трибуны митинга объявили организаторы…

5 12 6 17598
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 84 6 143705 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 46 6 10132 27.07
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 414 6 466178 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пытают только добровольцы Пытают только добровольцы Мы должны сказать спасибо «Новой газете», где работают профессионалы, исполняющие свой долг перед читателями. Но возникает вопрос: почему этого не сделали те, кто обязан это делать по долгу службы?..

5 123 6 67790 23.07
8читать ;смотреть
Kкриминал, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7147110
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3592050

Сегодня в эфире