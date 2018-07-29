Патриарх Московский Кирилл освободил от должности директора предприятия РПЦ «Софрино» Евгения Пархаева
Он также лишился всех постов, которые занимал в РПЦ. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Предприятие выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь. Пархаев был также управляющим гостиницей московского патриархата «Даниловское» и курировал патриаршие резиденции в столице.
Знак.ком со ссылкой на Телеграм-канал Незыгарь сообщает, что против Пархаева может быть возбуждено уголовное дело, так как он вкладывал средства РПЦ в строительство коттеджного поселка на Рублевке, офисных центров в Москве, а также лоббировал идею строительства при церквях торговых центров. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии4
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sasass 29 июля 2018 | 21:11
Не смог организовать торговлю алкоголем, табаком и наркотиками , что ли....
danko1 29 июля 2018 | 21:22
sasass: Может, мало Гундяеву отстегивал с многомиллионных доходов?
Сборище торгашей и воров, даже на имени Бога наживающихся.
gvs 29 июля 2018 | 21:20
Слово УТВАРЬ в контексте РПЦ следует писать раздельно )))
max3446 29 июля 2018 | 21:24
Пользователи Сети от души посмеялись над словами президента Украины Порошенко о том, что Крещение Руси являлось «европейским выбором» князя Владимира.
«С утра выпил — весь день европеец»,
«Столько выпить и не то еще увидишь»,
«А еще князь Владимир выступал за безвиз»,
«На Совете Европы выбрали князя Владимира крестить Украину»,
«А еще они (украинцы. — прим.ред.) самые древние люди на планете, копатели морей, строители пирамид, летатели на луну».
Украинский президент не раз был замечен в стремлении к восстановлению «исторической справедливости». Например, основание Москвы он назвал «опрометчивым решением киевских князей». Также заявлял о том, «Русская правда» была «одним из древнейших документов правосудия на Украине», обвинял Россию в попытке «похищения» Анны Ярославны и называл Ивана Айвазовского «великим украинским художником».