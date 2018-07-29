Патриарх Московский Кирилл освободил от должности директора предприятия РПЦ «Софрино» Евгения Пархаева

Он также лишился всех постов, которые занимал в РПЦ. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Предприятие выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь. Пархаев был также управляющим гостиницей московского патриархата «Даниловское» и курировал патриаршие резиденции в столице.

Знак.ком со ссылкой на Телеграм-канал Незыгарь сообщает, что против Пархаева может быть возбуждено уголовное дело, так как он вкладывал средства РПЦ в строительство коттеджного поселка на Рублевке, офисных центров в Москве, а также лоббировал идею строительства при церквях торговых центров. Официального подтверждения этой информации пока нет.