Молодой человек, напавший с ножом на полицейского в Москве, на допросе заявил, что поступил так из мести
Об этом сообщает Life. По словам подростка, некоторое время назад его якобы избили сотрудники полиции из-за незначительного повода. Тех полицейских, чтобы отомстить, он не нашёл, поэтому решил броситься на первого попавшегося полицейского с целью его убить.
Между тем, ФСБ проверяет возможные связи задержанного с террористами, — пишет МК. По рассказу брата юноша в последнее время начал активно посещать мечеть и переписываться с неизвестным мужчиной на тему религии.
Напомним, что молодой человек, которому, по разным данным, 17 или 18 лет, с ножом напал на сотрудника полиции возле здания посольства Словакии на 1-й Брестской улице. Капитан полиции Сергей Некрасов получил 7 ударов ножом. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 21:08
Вот поэтому-то мильтоны и боятся чеченцев хуже смерти.
Но свои страхи с лихвой вымещают на безропотном российском народонаселении.
sensei54 29 июля 2018 | 21:16
mikhail_spb_: Вот поэтому-то мильтоны и боятся чеченцев хуже смерти.
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Не пехотинцев они боятся, а того, кто их пестует.
sasass 29 июля 2018 | 21:18
Определять политическую составляющую и после этого решать , что приписать ...
croaker 29 июля 2018 | 21:25
Вот так,менты и виртухаи сами способствуют организации молодёжных банд-мстителей.