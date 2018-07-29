Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы
На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия. Депутат муниципального совета столичного района «Щукино», представитель «Яблока» Анастасия Брюханова во время своего выступления на проспекте Сахарова напрямую связала пенсионную реформу, участие России в военных действиях на территории соседних стран и пыточные условия в системе российских тюрем. По оценке «Белого счетчика» в сегодняшнем митинге приняли участие шесть тысяч человек. Накануне на проспекте Сахарова также прошел еще один митинг против пенсионной реформы. В нем приняли участие представители КПРФ и «Левого Фронта».
Комментарии5
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mikhail_spb_ 29 июля 2018 | 21:05
А если бы он выкрикивал "Путин - самый честный и добрый человек в мире", то его наградили бы денежной премией?
krs_sk 29 июля 2018 | 21:10
А по пяткам били, врагов народа?
Как вообще можно против путинского указа о пенсиях идти, явно куплены западом!
sergei_tn 29 июля 2018 | 21:18
Еще раз спрошу, задержание было незаконным?
Где аресты тех, кто задерживал.
croaker 29 июля 2018 | 21:20
Правильно. Человек,дары принимающий,вором не является по определению.
sasass 29 июля 2018 | 21:23
Власть разоблачать нельзя и правду сказать тоже нельзя...