Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы

На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия. Депутат муниципального совета столичного района «Щукино», представитель «Яблока» Анастасия Брюханова во время своего выступления на проспекте Сахарова напрямую связала пенсионную реформу, участие России в военных действиях на территории соседних стран и пыточные условия в системе российских тюрем. По оценке «Белого счетчика» в сегодняшнем митинге приняли участие шесть тысяч человек. Накануне на проспекте Сахарова также прошел еще один митинг против пенсионной реформы. В нем приняли участие представители КПРФ и «Левого Фронта».