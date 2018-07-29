Полицейские пытали жителя Дагестана Магомедзапира Кадирагаева, чтобы он признался в убийстве своего отца
Об этом сайту «Кавказ. Реалии» сообщил его адвокат Магомед Гусейнов. По его словам, Кадирагаева задержали сразу после того, как его отец был убит, добивались признания, но тот вину на себя не взял. Через несколько дней полиция снова забрала мужчину и все-таки выбила из него признание. Затем Кадирагаев отказался от показаний. Сейчас он находится в СИЗО. У адвоката есть результаты медицинского освидетельствования, подтверждающие пытки.
Комментарии8
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spb_aborigen 29 июля 2018 | 20:39
Возможно, приморские партизаны не были так уж неправы?
begly_ 29 июля 2018 | 20:47
Долго пытали.. Пока не выяснилось, что Кадирагаев детдомовский. Тот сам признался под пытками.
jetsam 29 июля 2018 | 20:51
а вот интересно.
а есть\был адвокат. который сообщил "да мой подзащитный виновен"?
что-то личный опыт такого не может вспомнить.
spb_aborigen 29 июля 2018 | 21:01
Если, на основе личного опыта, вас лично адвокат не предавал,
- значит правильный был адвокат.
И опыт можно считать положительным.
jetsam 29 июля 2018 | 21:05
spb_aborigen: "не предавал" это скользко и некорректно. не к месту.
меня интересует адвокат, который дает "интервью" и говорит
"конечно, мой подзащитный виновен".
и все. никаких закулисных игр. только паблик сознанки.
spb_aborigen 29 июля 2018 | 21:08
Хм... И зачем вам такой адвокат?
jetsam 29 июля 2018 | 21:19
spb_aborigen: да это я к тому, что со слов любого адвоката
его любой подзащитный всегда божий одуванчик.
можно было новость и не публиковать :)
подзащитный невиновен, расходимся по темам...
sasass 29 июля 2018 | 21:20
Истину решают палочки...