Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед»Андрей Канчельскис присоединился к спортсменам, которые возмущены присвоением званий заслуженных мастеров спорта футболистам национальной команды.

«Надо давать ЗМС за медали. Правильно говорят те, кто возмущается. В нашей стране есть футболисты, которые играли всю жизнь, но стали только мастерами спорта международного класса. Мы разве завоевали медали? Вышли из группы и за два года обыграли одну нормальную команду — Испанию,» цитирует Канчельскиса «Чемпионат.Com».

«Принято неправильное решение. Медали — это показатель, четвертьфинал — нет. Больше пафоса, чем правильных поступков», — добавил футболист.