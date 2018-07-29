Канчельскис присоединился к спортсменам, которые возмущены присвоением званий заслуженных мастеров спорта футболистам
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед»Андрей Канчельскис присоединился к спортсменам, которые возмущены присвоением званий заслуженных мастеров спорта футболистам национальной команды.
«Надо давать ЗМС за медали. Правильно говорят те, кто возмущается. В нашей стране есть футболисты, которые играли всю жизнь, но стали только мастерами спорта международного класса. Мы разве завоевали медали? Вышли из группы и за два года обыграли одну нормальную команду — Испанию,» цитирует Канчельскиса «Чемпионат.Com».
«Принято неправильное решение. Медали — это показатель, четвертьфинал — нет. Больше пафоса, чем правильных поступков», — добавил футболист.
Комментарии11
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jetsam 29 июля 2018 | 20:39
"и ты, Брут?" (с) Цезарь
@«Принято неправильное решение. @
но, но... вошьдю виднее с трона.
student_ru_ru 29 июля 2018 | 20:42
Да пусть совершает критическую массу глупостей наш вождь и учитель. Чтоб быстрей дошло до как можно до более широкого круга народа, что за неадекват у власти.
danko1 29 июля 2018 | 20:42
Что-то у нашего узурпатора сплошные провалы даже в награждениях пошли.
То с Киреенко, обеспечившему ему "победу" и награжденному тайным орденом, опозорился.
Да еще за обнародование данного факта в отставку отправлен был главный редактор Коммерсанта и большие неприятности у Громова, курировавшего в АП газету.
Теперь с футболистами мафиози, помешавшийся на патриотических скрепах, опозорился.
niknov 29 июля 2018 | 20:46
Зачем им эти звания, все равно впереди могила.
jetsam 29 июля 2018 | 20:49
niknov: :)
их туда мертвыми на лафете повезут.
а вас - еще полуживого, на труповозке...
разница есть?
niknov 29 июля 2018 | 20:55
jetsam: Это ещё вопрос на чем кого повезут.
koshkaedu 29 июля 2018 | 20:50
Бунт против капитана на корабле во главе с капитаном В.В. Путиным. Завтра
придёт на работу секретный Герой Росси, ой, мало не покажется бунтарям.
snikkersnepper 29 июля 2018 | 20:57
Продолжаем раздувать склоку. Кому, зачем - пофиг, лишь бы поорать.
Канчельскису (который сам, кстати, ЗМС) не аукается ЧМ-94 и "письмо 14", в результате которого самое талантливое поколение российских футболистов (куда талантливее нынешнего) на чемпионат мира просто не приехало, отказавшись(!) играть за сборную? А невыход из группы в 92-м из-за 0:3 шотландцам? А невыход из группы в 1996?
sg92 29 июля 2018 | 20:57
7канчельскис до хуя чего выиграл, козел? Пшел на хер..
krestianin_067rus Михаил Никитин 29 июля 2018 | 21:10
Заметьте: сами награжденные даже не поморщились! :)) Им насрать, что было до них: Виктор Понедельник, Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, много-много ,выдающихся спортсменов! :((( «умри ты сегодня, я - завтра» - вот принцип. А твердят о патриотизме...
borisv 29 июля 2018 | 21:25
Старичку хочется выглядеть достойно. Типа деньги (и немалые) потрачены не зря. Выиграли аж два (!!!) матча. Да у каких соперников: Саудовская Аравия и Египет! Слышали про таких? Вот! А мы у них выиграли! Да за такой подвиг не то что звания ЗМС - Героев России не жалко! Такого больше никогда не будет! В общем, мелковато всё это выглядит. Ну, такая страна...