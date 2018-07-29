Ученого из Новочеркасска Алексея Темирева обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму
Об этом РБК рассказала его адвокат Анна Полозова.
Темирева задержали 18 июля, когда он пришел к сотрудникам ФСБ, чтобы проверить на секретность данные по своей работе, которую он проводил в конструкторском бюро «ИРИС». С предъявленным обвинением это никак не связано, — отмечает Полозова.
Следствие утверждает, что ученый хотел передать другой стране данные об оборудовании, которое он разрабатывал в «ИРИС» вместе с аспирантом из Вьетнама. Между тем, по словам адвоката, вся эта якобы секретная информация есть в открытом доступе, «в книжке, которая есть в каждой билиотеке».
Сейчас 64-летний ученый находится в СИЗО «Лефортово». У него стент в сердце грыжа, язва желудка. Состояние очень тяжелое.
Комментарии15
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tanyaya 29 июля 2018 | 20:37
Это прям обоссака )))))))) Вьетнаму!!!!
tanyaya 29 июля 2018 | 20:39
Рыл тоннель в Бомбей ему ещё не предъявили?
Ублюдки.
Они просто издеваются.
Гореть им в аду!
kir_pich_101 29 июля 2018 | 20:51
tanyaya: Возможно, он даже работал на три разведки сразу: Вьетнам, Кампучию и Монголию. Такое уже было в 37-м...
danko1 29 июля 2018 | 20:57
kir_pich_101: Путина давно надо в психушку отправлять.
Такого идиотизма и безумия даже Войнович, назвавший Путина сумасшедшим, не мог предвидеть.
Мало того, что идиот на посмешище не только себя, но и Россию выставляет, так ведь страшно, что этот идиот, объявивший, что привык бить первым, узурпировал власть в стране с ядерным оружием.
ura_123 29 июля 2018 | 21:26
kir_pich_101: Ну есть ещё масса стран желающих развивать гиперзвуковую технологию! Науру,Вануату,Зимбабве,Филиппины и конечно же Свазиленд )))
Гондурас опять же...
sensei54 29 июля 2018 | 21:10
tanyaya: Ну, допустим. Пускай будет Вьетнам.
А как там у них вышло с "ракетным щитом" дружественной Кореи?
Там, если по правде, вообще дело подрасстрельное.
Кто дал "добро"? Вот именно...
gregor 29 июля 2018 | 20:39
Ученого из Новочеркасска Алексея Темирева обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Хотел Кампучийцу передать ,но ...решил всё же Вьетнамцу .
tanyaya 29 июля 2018 | 20:43
Не кампучийцу, а камбоджийцу. Великая страна великих военных технологий - Камбоджа. Весь мир трепещет.
Ещё есть Мьянма. Где все бирманцы. Там тоже прорыв в инновациях. Туда тоже можно проджавать все секреты. Но только после того, как они поймут, как нажраться, так как с голода людей едят, туристов. А так тоже великая страна.
tv_victim 29 июля 2018 | 20:43
Странно, что такого не было раньше. Ведь Новочеркасск - всемирно известный научный центр. Тысячи американцев, немцев, японцев и прочих иностранцев стремятся попасть в институты этого города. Это вам не Кембридж какой, не Гарвард с Кремниевой долиной.... Это сам НОВОЧЕРКАССК! И тут вдруг передача чего-то САВСЕМ секретного исконному и непримиримому врагу России, Вьетнаму! Все помнят многолетнюю холодную российско-вьетнамскую войну. Оно и понятно, ведь Вьетнам давний и самый сильный геополитический противник нашей страны.... Поднимем же бокал за очередной умопомрачительный успех наших спецслужб, которые столь доблесно противостоят вьетнамским шпионам! Ура, товарищи! Докатились-таки!
tanyaya 29 июля 2018 | 20:47
tv_victim: У меня такое ощущение, что 37-й год к нам все же уже пришел.
sensei54 29 июля 2018 | 21:13
tanyaya: С поправкой на нынешние реалии жизни - безусловно.
И давненько уже.
hunterhead 29 июля 2018 | 21:19
tanyaya: "У меня такое ощущение, что 37-й год к нам все же уже пришел."
Наверно Темирев неосторожно высказался про власть. Другого объяснения этому идиотизму нет.
don_ballon 29 июля 2018 | 20:56
М-да... Надо пополнить запас поп-корна и следить за новостями из Мухосранска. Когда местный учёный передаст секретную информацию шпиону из Барбадоса, от посещения Чекистской Федерации следует отказаться. Всепобеждающая деменция в строю.
i_c_e 29 июля 2018 | 21:03
У него ещё и с головой проблема. Прийти в ФСБ с целью проверить свою работу на секретность может только совсем невменяемый человек. Они в ФСБ что там — «специалисты» по всем наукам? Есть процедура, есть комиссии, должны быть и мозги в конце концов у «учёного». Чему он Вьетнамского аспиранта научить может?
Наверное, за Путина голосовал.
vladislav 29 июля 2018 | 21:11
Ну и где хунта??