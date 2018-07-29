Ученого из Новочеркасска Алексея Темирева обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму

Об этом РБК рассказала его адвокат Анна Полозова.

Темирева задержали 18 июля, когда он пришел к сотрудникам ФСБ, чтобы проверить на секретность данные по своей работе, которую он проводил в конструкторском бюро «ИРИС». С предъявленным обвинением это никак не связано, — отмечает Полозова.

Следствие утверждает, что ученый хотел передать другой стране данные об оборудовании, которое он разрабатывал в «ИРИС» вместе с аспирантом из Вьетнама. Между тем, по словам адвоката, вся эта якобы секретная информация есть в открытом доступе, «в книжке, которая есть в каждой билиотеке».

Сейчас 64-летний ученый находится в СИЗО «Лефортово». У него стент в сердце грыжа, язва желудка. Состояние очень тяжелое.