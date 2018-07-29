Из полиции отпустили ранее задержанных организаторов и участников митинга в Москве против пенсионной реформы
На руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичкова составили протоколы о нарушение правил проведения акции. На главу Либертарианской партии Сергея Бойко — о нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Степанов написал в Твиттере, что его задержали за то, что он выкрикивал со сцены «Путин вор». По мнению правоохранителей, это не соответствовало тематике мероприятия.
Комментарии5
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spb_aborigen 29 июля 2018 | 20:42
Согласен с полицией.
Путин клялся, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет.
Значит Путин, если и не вор, то точно лжец!
danko1 29 июля 2018 | 20:51
spb_aborigen: А почему то, что Путин вор- не соответствует тематике митинга, если он у людей годы до пенсии желает украсть?
Хотя прогресс уже в том, что в общем полицейские согласны, что Путин вор.
Да и как это можно отрицать, когда этот гопник даже под телекамеры нагло именной перстень кубка Стэнли украл?
begly_ 29 июля 2018 | 20:45
Напрасно отпустили., пускай бы хотяб до утра в обезьяннике нижрамши нисрамши без кондиционера подумали как интересы государства подрывать.
drgonish 29 июля 2018 | 20:51
[...нарушении организатором порядка проведения публичного мероприятия. ]
Опять двадцать пять. Шапито, а не оппозиция.
pulalala 29 июля 2018 | 20:52
Напрасно этих клоунов отпустили.
Надо было бы этих даунов вообще пенсии лишить.
Пожизненно.