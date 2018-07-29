Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий ЗМС
Бывший футболист советской сборной Евгений Ловчев присоединился к ряду спортсменов, которые возмущены присвоением футболистам российской сборной званий «Заслуженный мастер спорта». «Это несправедливо. Я жил, когда звание ЗМС давали только за первые места на олимпиадах, чемпионата мира и Европы. Я получил звание только в 55 лет», – цитирует Ловчева Матч-ТВ. Он добавил, что теперь звание заслуженного мастера спорта обесценилось.
Комментарии20
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krestianin_067rus Михаил Никитин 29 июля 2018 | 20:10
Щас и звание ученого обесценилось! :((( да мали ли еще? Звание холуя - вот где почет и уважуха! Да, и как Дзюба, после каждого пинка честь отдавать! :))) Зачтется...
sg92 29 июля 2018 | 20:16
krestianin_067rus:
Иди на хуй, животное. Сам то мог что то в этой жизни сделать?
tanyaya 29 июля 2018 | 20:30
Звание "Герой России" уже много лет означает то, что его дают тем, кто "своего первого русского я убил в 16 лет".
И что-то никакого Ловчего это до сих пор не возмущало.
harry_r 29 июля 2018 | 21:15
tanyaya: Зачем смешивать дерьмо с навозом? Ловчев высказался по конкретному вопросу. А Вам лишь бы лозунг крикнуть. Это на другой теме.
snikkersnepper 29 июля 2018 | 20:16
"Я жил, когда звание ЗМС давали только за первые места на олимпиадах, чемпионата мира и Европы. Я получил звание только в 55 лет".
Простите, какую Олимпиаду, чемпионат мира и Европы Ловчев выиграл в 55 лет?
Прекратите эту дебильную склоку.
hunterhead 29 июля 2018 | 21:09
snikkersnepper: "Простите, какую Олимпиаду, чемпионат мира и Европы Ловчев выиграл в 55 лет?"
Не в 55 лет, Олимпийские игры - Бронза - Мюнхен 1972. Не достоин?
smm 29 июля 2018 | 20:17
А звание Героя России после бандитов, воров и жуликов,, еголучающих, не обесценилось?
harry_r 29 июля 2018 | 20:17
Молодец, Ловчев! А Гамова - и вовсе героиня, коль подняла этот вопрос!
Ей ли не знать, как гнобили сборную после проигрыша в четвертьфинал на Лондонской Олимпиаде!?. А Овчинникова даже довели до самоубийства.
А тут за те же "достижения" чествуют и награждают высшими спортивными званиями.
Я бы на месте футболистов - отказался. Это было бы честно.
jetsam 29 июля 2018 | 20:34
harry_r: "Я бы на месте футболистов - отказался."
вы бы на месте футболистов еще руку целовали бы,
если бы вам разрешили, конечно...
такое счастье раз в столетие выпадает.
@честно@ = вам сколько лет? до сих пор в сказки верите?
hunterhead 29 июля 2018 | 21:05
jetsam: "вы бы на месте футболистов еще руку целовали бы,
если бы вам разрешили, конечно...
такое счастье раз в столетие выпадает."
А Вы бы целовали, jetsam?
harry_r 29 июля 2018 | 21:13
hunterhead: Он целует. И не только руку.
evgeny_biolog 29 июля 2018 | 20:18
".звание заслуженного мастера спорта обесценилось."
А в какой валюте бывший футболист советской сборной Евгений Ловчев оценивает звание заслуженного мастера спорта?
freedom55 29 июля 2018 | 20:31
evgeny_biolog: Каким нужно быть дураком чтобы не видеть футболисты получили звания по политическим мотивам.
kir_pich_101 29 июля 2018 | 20:18
Я вот на санках с горы в детстве носился неплохо.
Может мне по санному хотя бы КМС дадут?
listen_up 29 июля 2018 | 20:35
Так че равнять? То был ЗМС СССР, а теперь, видимо, ЗМС России. Страна уполовинилась, и требования тоже.
foma55 29 июля 2018 | 20:38
Как Путин решил ,так и будет! Кстати, и с пенсиями также.Недавно вновь избранный Путин "стесняется" признаться , что он за повышение пенсионного возраста, сам то он и его многочисленная дружина готова работать до самой смерти, вот народ тоже пусть подтягивается, берёт пример с руководства.
ugiazov 29 июля 2018 | 20:41
А ордена? Вон Курникову тогда со всех сторон обвешать должны .
koshkaedu 29 июля 2018 | 20:58
А Фетисов? Уже или ещё?
tuman13 29 июля 2018 | 21:07
Нет чтобы порадоваться за ребят. Начинают склоку, как обиженные
harry_r 29 июля 2018 | 21:19
tuman13: Простите, за что порадоваться? За незаслуженный почёт?
ОК. Давайте все дружно радоваться за каждого, обласканного властью! Так?