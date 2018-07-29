Молодой человек, напавший с ножом на полицейского в Москве, на допросе заявил, что поступил так из мести и «ненависти к погонам». Об этом сообщает Life. По словам подростка, некоторое время назад его якобы избили сотрудники полиции из-за незначительного повода. Тех полицейских, чтобы отомстить, он не нашёл, поэтому решил броситься на первого попавшегося полицейского с целью его убить.

Между тем, ФСБ проверяет возможные связи задержанного с террористами, — пишет МК. По рассказу брата юноша в последнее время начал активно посещать мечеть и переписываться с неизвестным мужчиной на тему религии.

Напомним, что молодой человек, которому, по разным данным, 17 или 18 лет, с ножом напал на сотрудника полиции возле здания посольства Словакии на 1-й Брестской улице. Капитан полиции Сергей Некрасов получил 7 ударов ножом. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.