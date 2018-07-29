Молодой человек, напавший с ножом на полицейского в Москве, на допросе заявил, что поступил так из мести
Молодой человек, напавший с ножом на полицейского в Москве, на допросе заявил, что поступил так из мести и «ненависти к погонам». Об этом сообщает Life. По словам подростка, некоторое время назад его якобы избили сотрудники полиции из-за незначительного повода. Тех полицейских, чтобы отомстить, он не нашёл, поэтому решил броситься на первого попавшегося полицейского с целью его убить.
Между тем, ФСБ проверяет возможные связи задержанного с террористами, — пишет МК. По рассказу брата юноша в последнее время начал активно посещать мечеть и переписываться с неизвестным мужчиной на тему религии.
Напомним, что молодой человек, которому, по разным данным, 17 или 18 лет, с ножом напал на сотрудника полиции возле здания посольства Словакии на 1-й Брестской улице. Капитан полиции Сергей Некрасов получил 7 ударов ножом. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Комментарии14
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spb_aborigen 29 июля 2018 | 20:15
А тем временем Путин, продолжал бороться с терроризмом на "дальних подступах".
ignachio 29 июля 2018 | 20:54
Брата очевидно зовут Павлик Морозов. Вот и узнали фамилию террориста.
viniqi 29 июля 2018 | 20:15
Вот чего стоит доблестная путинская опричнина- зверек молокосос его уделал просто в легкую-как щенка слепого!!!
kir_pich_101 29 июля 2018 | 20:16
Интересно, а со временем, таких людей будет больше?
Учитывая ненужность их для государства?
abuvgrobu 29 июля 2018 | 20:18
Отрежте ему яйца вместе с висюлькой из "ненависти к отребью" и чувства сострадания..
jetsam 29 июля 2018 | 20:19
все интереснее и интереснее:
1) 25-30 лет -> потом 18 лет -> потом подросток -> теперь "молодой человек"
2) @и переписывался с неизвестным мужчиной на темы религии, якобы он обещал попадание в рай за выполнение определенного задания.@ -> теперь @из мести@
3) @По данным телеграмм-канала Mash, нападение на полицейского он готовил несколько недель, в пятницу выложил на своей странице в инстаграме ролик, где говорит о намерении убить полицейского. Однако вскоре удалил видео.@
4) новое: @некоторое время назад его якобы избили сотрудники полиции из-за незначительного повода. Тех полицейских, чтобы отомстить, он не нашёл, поэтому решил броситься на первого попавшегося полицейского с целью его убить.@
== О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух (с) А.С.Пушкин ==
ау, истребители садистов-вертухаев и прочих - ваш клиент - @якобы избили сотрудники полиции@
давайте начинайте "мочить ментов" и "мент сам виноват"....
stas12006 29 июля 2018 | 20:24
jetsam: да . всё правильно.
мент сам виноват. мент состоял в преступной организации, которая может безнаказанно кого угодно избить или запытать до смерти.
может сам этот конкретный мент ничего этого не делал, но он является частью этой организации.
русские это терпят , а нормальные люди это терпеть не могут.
это как убийство солдата вермахта , напавшего на твою страну - это не преступление.
jetsam 29 июля 2018 | 20:27
stas12006: боже, вам, чувствуется, 5ти литровый dom perignon совали,
бедняга. соболезную. недавно выпустили из дурки?
serjo1977 29 июля 2018 | 20:26
Пройдёт короткое время, и число таких мстителей будет измеряться десятками тысяч. Я не утверждаю, что это хорошо. Я просто утверждаю, что так будет.
ugiazov 29 июля 2018 | 20:35
Ну и кидался бы с ножом на тех, кто с погонами там, в Чечне.
stas12006 29 июля 2018 | 21:04
ugiazov: ну в чечне не получится кинуться с ножём, там полицаи вооружены и стреляют сразу.
если в чечне он бы захотел отомстить, то ему надо было бы самому достать оружие и например уйти в горы и совершать от туда нападения.
но это уже сложно - достать оружие , подготовиться и тд.
зачем делать сложно, если можно просто?
piterjanis 29 июля 2018 | 20:41
привить ему свиной грипп.
marika919 29 июля 2018 | 20:50
Просто менты совсем оборзели. У народа уже нет сил терпеть тот беспредел что они устроили. Оккупанты. Коллаборционисты. Полицаи.
kaplan911 29 июля 2018 | 21:16
Ненависть и гнев по отношению к ментам будет только расти.
И не только к ментам.