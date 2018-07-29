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20:01, 29 июля 2018

Полиция задержала организаторов митинга против повышения пенсионного возраста

Людям ничего не объяснили, а просто увели их в автозак. Об этом сказал один из задержанных, координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Вместе со Степановым задержаны глава Либертарианской партии Сергей Бойко и журналист Михаил Чичков.

Комментарии

8

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murad_manapov 29 июля 2018 | 20:08

отпустят, проверят и отпустят, как положено в полицейском государстве

romashka__ 29 июля 2018 | 20:23

Все участники молодцы.

satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 20:08

дурачки решили, что с шулерами можно играть по правилам?
Можно, конечно, но правило одно: шулер- получи канделябром и вылетай из окна.
Мирный протест запрещен? Ну, так получите другой

begly_ 29 июля 2018 | 20:33

satttana_perrrkele:

А ты бы наверно этим организаторам на локоток все что можно намотал., так?

satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 20:38

begly_: де нет, чего там наматывать? Плюгул в рожк, пнул сапогом по коленке и они стазу, опять, станут путинцами. Это же гудковы-явлинские, деРЬмократы. Их не взяли в едрисню, вот они и просятся в зад (в отечество-уся-роися)

begly_ 29 июля 2018 | 20:29

Вот таких организаторов-провокаторов и нужно в автопарках по пяткам наколотить, чтобы другим неповадно было. И вообще нужно в каждом автозаке установить приспособления, чтобы не люди руками, а машина стучала по пяткам, как молот по наковальне. Тук тук тук... это звуки стабильности и порядка в стране.

begly_ 29 июля 2018 | 20:31

Не в автопарках, а в автозаках. Хотя можно всю дорогу, пока до автопарка автозак не доедет.
В США для таких особо опасных электрический стул существует.

forum_participant 29 июля 2018 | 21:16

Людям ничего не объяснили..
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Люди знали что митинг не разрешен и шли на него сознательно, в расчете что их задержит полиция..Так что повод пошуметь на эхе есть.

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