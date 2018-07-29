Полиция задержала организаторов митинга против повышения пенсионного возраста

Людям ничего не объяснили, а просто увели их в автозак. Об этом сказал один из задержанных, координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Вместе со Степановым задержаны глава Либертарианской партии Сергей Бойко и журналист Михаил Чичков.