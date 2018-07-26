В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста

Глава Либертарианской партии, выступавшей организатором митинга на проспекте Сахарова против повышения пенсионного возраста, Сергея Бойко сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о своем задержании вместе с координатором московского штаба А.Навального О.Степановым и ведущим акции М.Чичковым.

«Сейчас мы сидим в автозаке у ОВД «Красносельская», — уточнил он.

«Я увидел, что задерживают Олега Степанова, подошел к полиции, хотел выяснить причину задержания, и меня самого тоже взяли. Меня посадили в автозак, причину не объяснили — невнятно говорили, что якобы были какие-то нарушения во время проведения митинга», — рассказал С.Бойко.