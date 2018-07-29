Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержал его иммиграционную реформу
Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать работу правительства, если демократы в Конгрессе не поддержал его иммиграционную реформу, которая предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.
Дональд Трамп пообещал ужесточить борьбу с нелегальной миграцией еще во время своей предвыборной кампании. Демократы считают предложения президента слишком радикальными и неэффективными.
В конце сентября в США истекает срок действия закона об ассигнованиях, без продления которого правительство не сможет работать.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.