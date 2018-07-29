Ученого из Новочеркасска Алексея Темирева обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму
Об этом РБК рассказала его адвокат Анна Полозова.
Темирева задержали 18 июля, когда он пришел к сотрудникам ФСБ, чтобы проверить на секретность данные по своей работе, которую он проводил в конструкторском бюро «ИРИС». Он хотел передать свои материалы в одну из российских компаний. С предъявленным обвинением это никак не связано, — отмечает Полозова.
19 июля Алексей Темирева арестовали. Следствие утверждает, что ученый хотел передать другой стране данные об оборудовании, которое он разрабатывал в «ИРИС» вместе с аспирантом из Вьетнама. Между тем, по словам адвоката, вся эта информация есть в открытом доступе.
Комментарии6
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zibex 29 июля 2018 | 19:34
Вьетнамских шпионов у нас еще не было!
danko1 29 июля 2018 | 19:36
zibex: У узурпатора-неадеквата крыша от шпиономании окончательно съехала.
Полный идиот.
hastings 29 июля 2018 | 19:46
zibex: потому что Вьетнам прогнулся под США и забыв нашу помощь начал во всю шпионить :(
p14 29 июля 2018 | 19:45
Во избежание дальнейших недоразумений всем ученым присвоить Почетное звание "Иностранный агент"
stebinmaku 29 июля 2018 | 19:48
Чертежи новейшей скороварки для риса?
koshkaedu 29 июля 2018 | 19:53
Тут не только аспиранты и шпионы из Вьетнама - тут полно диверсантов
из Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Они натасканы на гидростанции.