Очередной митинг против пенсионной реформы и роста налогов прошел сегодня в Москве
Заявку на проведение акции подавали представители Либертарианской партии. В столичной мэрии ее согласовали.
Одна из пришедших, она представилась Оксаной, сказала, что лишь массовость протеста позволит переломить ситуацию и заставит власти считаться с выступлениями несогласных.
Накануне на проспекте Сахарова также прошел еще один митинг против пенсионной реформы. В нем приняли участие представители КПРФ и «Левого Фронта». Организаторы сообщали, что собрали 50 тысяч митингующих.
Комментарии2
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evgeny_biolog 29 июля 2018 | 19:37
"митинг против пенсионной реформы и роста налогов"
Правильно, работать надо меньше, а получать больше ...
novichok_ 29 июля 2018 | 19:44
Обязательно нужно провести референдум по повышению пенсионного возраста. Очень хочется увидеть, как учителя буду фальсифицировать результаты, чтобы на пенсию выйти позже...