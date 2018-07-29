Очередной митинг против пенсионной реформы и роста налогов прошел сегодня в Москве

Заявку на проведение акции подавали представители Либертарианской партии. В столичной мэрии ее согласовали.

Одна из пришедших, она представилась Оксаной, сказала, что лишь массовость протеста позволит переломить ситуацию и заставит власти считаться с выступлениями несогласных.

Накануне на проспекте Сахарова также прошел еще один митинг против пенсионной реформы. В нем приняли участие представители КПРФ и «Левого Фронта». Организаторы сообщали, что собрали 50 тысяч митингующих.