«Зенит» добился победы над дебютантом Премьер-Лиги «Енисеем» со счетом 2-0

Благодаря этому клуб из Петербурга временно возглавил турнирную таблицу стартовавшего чемпионата страны по футболу.

Сопротивление «Енисея» «Зенит» сломил с трудом. Голы новоявленных заслуженных мастеров спорта Артема Дзюбы и Далера Кузяева случились уже после 80-й минуты. Оба, кстати, попали, что называется, с корабля на бал. Отпраздновали с президентом и сразу на игру. Твитт Дзюбы о том, что он летит в Красноярск стал мемом. У «Енисея» самый веселый эсэмэм в российском футболе. Скажите Дзюбе, что матч пройдет в Тюмени, но в Красноярске ее можно посмотреть в барах», — был ответ. В любом случае, победа позволила «Зениту» возглавить турнирную таблицу. Временно, ибо идет только первый тур, да и он еще не закончен. В другом матче воскресенья зрители голов не увидели вовсе. Тульский «Арсенал» и московское «Динамо» сыграли вничью 0-0. Заключительный матч дня пройдет в Казани, где «Рубин» примет одного из фаворитов чемпионата – «Краснодар».

Первый тур чемпионата России завершится во вторник.