«Зенит» добился победы над дебютантом Премьер-Лиги «Енисеем» со счетом 2-0
Благодаря этому клуб из Петербурга временно возглавил турнирную таблицу стартовавшего чемпионата страны по футболу.
Сопротивление «Енисея» «Зенит» сломил с трудом. Голы новоявленных заслуженных мастеров спорта Артема Дзюбы и Далера Кузяева случились уже после 80-й минуты. Оба, кстати, попали, что называется, с корабля на бал. Отпраздновали с президентом и сразу на игру. Твитт Дзюбы о том, что он летит в Красноярск стал мемом. У «Енисея» самый веселый эсэмэм в российском футболе. Скажите Дзюбе, что матч пройдет в Тюмени, но в Красноярске ее можно посмотреть в барах», — был ответ. В любом случае, победа позволила «Зениту» возглавить турнирную таблицу. Временно, ибо идет только первый тур, да и он еще не закончен. В другом матче воскресенья зрители голов не увидели вовсе. Тульский «Арсенал» и московское «Динамо» сыграли вничью 0-0. Заключительный матч дня пройдет в Казани, где «Рубин» примет одного из фаворитов чемпионата – «Краснодар».
Первый тур чемпионата России завершится во вторник.
Комментарии2
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dataan 29 июля 2018 | 19:16
Надо писать так: В ходе тяжелых и продолжительных боёв, «Зенит» добился таки победы над дебютантом Премьер-Лиги «Енисеем» со счетом 2-0
sg92 29 июля 2018 | 19:26
Модератор, сука, я тебе ебальник то разобью при встрече. ты, пидар, что себе позволяешь, гнида? Мне поебать, я за 5 минут восстановлюсь, но какое ты, мразь, имеешь право меня удалять, ублюдок??? Тебе же хуже будет, дкогда я тебя хуесосить буду, тварь..