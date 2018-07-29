К приемной петербургского депутата горожане принесли мертвых уток

Так они потребовали разобраться с массовой гибелью птиц.

4 мертвых утки положили неизвестные возле дверей приемной депутата Заксобрания Петербурга единоросса Сергея Никешина. Фотографии появились в соцсетях. На двери приемной также прикрепили листок с просьбой помочь остановить загрязнение реки Новая. Территория как раз относится к парламентарию. Местная жительница Евгения написала в соцсетях: «Уток померло очень много. Живем рядом. Вода у края реки давно разных цветов, бардовая, темно-серая, страшно-зеленая, желтоватая. Там химозу сбросили полгода назад, а за это время там и рыба вся повымирала, теперь и утки». Стоит отметить, что уже несколько дней приходят сообщения, что на реке Новая то и дело находят погибших по неизвестным причинам водоплавающих птиц. Специалисты взяли пробы воды. А вот в городском комитете по природопользованию сообщили — причиной случившегося могло стать отравление, дескать утки отравились сине-зелеными водорослями.

Чем-то похожая история в Петербурге случилась 2 года назад. Впрочем, тогда местный оппозиционер Даниил Кен принес голову коровы в избирательную комиссию. Так он отреагировал на отказ в регистрации на выборы