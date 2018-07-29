К приемной петербургского депутата горожане принесли мертвых уток
Так они потребовали разобраться с массовой гибелью птиц.
4 мертвых утки положили неизвестные возле дверей приемной депутата Заксобрания Петербурга единоросса Сергея Никешина. Фотографии появились в соцсетях. На двери приемной также прикрепили листок с просьбой помочь остановить загрязнение реки Новая. Территория как раз относится к парламентарию. Местная жительница Евгения написала в соцсетях: «Уток померло очень много. Живем рядом. Вода у края реки давно разных цветов, бардовая, темно-серая, страшно-зеленая, желтоватая. Там химозу сбросили полгода назад, а за это время там и рыба вся повымирала, теперь и утки». Стоит отметить, что уже несколько дней приходят сообщения, что на реке Новая то и дело находят погибших по неизвестным причинам водоплавающих птиц. Специалисты взяли пробы воды. А вот в городском комитете по природопользованию сообщили — причиной случившегося могло стать отравление, дескать утки отравились сине-зелеными водорослями.
Чем-то похожая история в Петербурге случилась 2 года назад. Впрочем, тогда местный оппозиционер Даниил Кен принес голову коровы в избирательную комиссию. Так он отреагировал на отказ в регистрации на выборы
Комментарии7
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stebinmaku 29 июля 2018 | 19:08
Не у всех уточек есть свои домики..
jetsam 29 июля 2018 | 19:12
@Там химозу сбросили полгода назад, а за это время там и рыба вся повымирала, теперь и утки».@
...а мы ее пьем и думаем - не вредно ли? люди рождаются
с тремя головами, одним хвостом.. наверное это запад
нам мстит за нашу веру... вот и утки померли. какой же
гнусный, этот обама, уже и уток травит, мало ему наших детей...
neon001 29 июля 2018 | 19:18
jetsam: обама зверь 666 на лбу полюбас
cattt 29 июля 2018 | 19:35
jetsam: Так скорее от отравленной среды быстрее сдохнем, чем от ГМО.
rusof_ob 29 июля 2018 | 19:20
Не мешало бы и к кремлю хромых принести.
satttana_perrrkele 29 июля 2018 | 19:25
это депутан-подонок Никешин.
В его резюме указано, что владеет несколькими языками, в т.ч. матерным. Жаль, что по русски, этот "кандидат экономических наук", умеет бэкать, мекать и... переходит на "экономический".
Депутанствует это ничтожество с 1986 (!) года, как стало мальчику 28 лет - так и депутан.
Предтеча сцынков ивановых-патрушевых.
ЕдРосятина, естествено
nikmart001 29 июля 2018 | 19:29
А что там уток, тут недавно киты на берег выбросились, вот кого надо принести.