В Москве состоялся второй за эти выходные митинг против пенсионной реформы и роста налогов

Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».

Депутат муниципального совета столичного района «Щукино», представитель «Яблока» Анастасия Брюханова во время своего выступления на проспекте Сахарова напрямую связала пенсионную реформу, участие России в военных действиях на территории соседних стран и пыточные условия в системе российских тюрем.

По оценке «Белого счетчика» в сегодняшнем митинге приняли участие шесть тысяч человек. Накануне на проспекте Сахарова также прошел еще один митинг против пенсионной реформы. В нем приняли участие представители КПРФ и «Левого Фронта».