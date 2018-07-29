В Москве состоялся второй за эти выходные митинг против пенсионной реформы и роста налогов
Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко».
Депутат муниципального совета столичного района «Щукино», представитель «Яблока» Анастасия Брюханова во время своего выступления на проспекте Сахарова напрямую связала пенсионную реформу, участие России в военных действиях на территории соседних стран и пыточные условия в системе российских тюрем.
По оценке «Белого счетчика» в сегодняшнем митинге приняли участие шесть тысяч человек. Накануне на проспекте Сахарова также прошел еще один митинг против пенсионной реформы. В нем приняли участие представители КПРФ и «Левого Фронта».
Комментарии9
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jetsam 29 июля 2018 | 19:07
а чего объяснять? премию выписали.
blinorozhiy_chmo 29 июля 2018 | 19:16
А сам-то Сисян всё загорает? На жарком побережье Италии? ))
На деньги собранные с дурачков-школяров...))
yuryr 29 июля 2018 | 19:07
А этим слугам "закона" зачем причины: есть указание свыше. и - вперед ...
pavelgen Павел Гендельман 29 июля 2018 | 19:09
Уважаемые господа! Это у них профилактика такая! Им же за незаконное задержание НИЧЕГО не будет, даже если по почкам пару раз "оторвутся".
С уважением,
Павел
ivanov356 29 июля 2018 | 19:13
Жандармы обиделись по сути, ведь выступают за повышение их ещё юной пенсии. а вдуматься трудно под каской, кто всё это затеял.
kryimzdick 29 июля 2018 | 19:15
Митингующие не хотят работать во благо Родины, хотят получать пенсии и льготы.
pronig777 29 июля 2018 | 19:23
Власть как мазохист, ждёт приход в пятую точку поострее.
parasuk_ 29 июля 2018 | 19:25
А навальный так опустился, что его уже даже не задерживают. Бесславный конец политической карьеры зеленорожего жулика и стукача, посадившего собственного брата :)
murad_manapov 29 июля 2018 | 19:43
те кто не доживет до пенсии, будут кремированы и продолжат работать в песочных часах