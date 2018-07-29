Полицейские пытали жителя Дагестана Магомедзапира Кадирагаева, чтобы он признался в убийстве своего отца

Об этом сайту «Кавказ. Реалии» сообщил его адвокат Магомед Гусейнов. По его словам, Кадирагаева задержали сразу после того, как его отец был убит, добивались признания, но тот вину на себя не взял. Через несколько дней полиция снова забрала мужчину и все-таки выбила из него признание. Затем Кадирагаев отказался от показаний. Сейчас он находится в СИЗО. У адвоката есть результаты медицинского освидетельствования, подтверждающие пытки.