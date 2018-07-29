Полицейские пытали жителя Дагестана Магомедзапира Кадирагаева, чтобы он признался в убийстве своего отца
Об этом сайту «Кавказ. Реалии» сообщил его адвокат Магомед Гусейнов. По его словам, Кадирагаева задержали сразу после того, как его отец был убит, добивались признания, но тот вину на себя не взял. Через несколько дней полиция снова забрала мужчину и все-таки выбила из него признание. Затем Кадирагаев отказался от показаний. Сейчас он находится в СИЗО. У адвоката есть результаты медицинского освидетельствования, подтверждающие пытки.
Комментарии8
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ukradennaya_pensiya 29 июля 2018 | 18:36
Какое уже по счету проявление "доброты" рускага мира? В который плешивый привел черных волосатых обезьян для противовеса русских?
jetsam 29 июля 2018 | 18:50
@сообщил его адвокат Магомед Гусейнов@
надежный источник. но "мамой клянусь" было бы вернее....
может и пытали. может и не убивал. может и не отца.
о чем новость? ни о чем.
со слов адвоката и вова в Гааге будет херувимчиком
и со справкой от РПЦ о полной святости....
дайте картинку полностью.
stas12006 29 июля 2018 | 18:56
пытать вообще-то можно только русских, т.к они терпилы, а дагестанцы не должны бы это так оставить
jetsam 29 июля 2018 | 19:03
stas12006: угу. но когда яйца жмут даги визжат громче
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Мужик-сторож охраняет яблоневый сад ночью. Вдруг - чу! Шорохи.
"Ну,-думает,- Яблоки кто-то ворует..." Выходит - точно:
с ближайшей яблони ноги свисают и мешок, и в тот мешок яблоки закатываю.
Ну сторож подошел тихонько и хвать промеж ног за яйца:
-Ты кто такой, откуда?
В ответ тишина...Ну он сжал посильнее:
-Как зовут, где живешь, спрашиваю!
Тишина... Сжал так, что аж по руке потекло:
-Имя, фамилия, отчество, где живешь! Отвечай быстро!!!
Сдавленный голос:
-Яков я...
Сторож:
-А чего молчишь!!!
Сдавленный голос:
-Немой я...
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fresh_breeze 29 июля 2018 | 19:05
"У адвоката есть результаты медицинского освидетельствования, подтверждающие пытки."
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на то она и нанятая совесть, чтобы врать, не оглядываясь.
pavelmistery 29 июля 2018 | 19:13
fresh_breeze: Да и на видео вообще-то постановка, на деньги голивуда сняли
don_ballon 29 июля 2018 | 19:21
"Царица доказательств"? И сколько таких, признавшихся под пытками, сидит? Удивляюсь ироничным комментариям. Думаете, не попадёте под замес? Да на раз-два. Это как канцер-сегодня далеко и не у нас, а сегодня оба-на-тебя жрёт. Представляю себе пытки в Дагестане... Гестапо-приют матери Терезы.
pompejnin 29 июля 2018 | 19:44
Человек во время войны попавший сначала в плен к немцам а затем в ГУЛАГ.
рассказывает, что пытали и там и там не хило ,но немцы его пытали что бы он рассказал правду ,а чекисты пытали что бы он взял на себя неправду .
Сколько времени минуло, а опричники работают по тем же методичкам.По всей России ,(не только кавказ,на кавказе они все видимо стажируются) таких случаев не мало.