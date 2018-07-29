Митинг против пенсионной реформы и роста налогов проходит сегодня в Москве

Пенсионная реформа – это государственное преступление, сказал нашему корреспонденту на митинге космонавт-испытатель, Герой России Сергей Нефедов.

Нефедов считает, что акции против пенсионной реформы в конце концов принесут свой результат.

После окончания митинга против пенсионной реформы в Москве полиция задержала его организаторов – руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и главу Либертарианской партии Сергея Бойко. Об этом сообщают участники митинга. Они рассказывают, что Бойко и Степанова увели в автозак, не объясняя причин задержания. Были задержаны также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota Vision Иван Егоров.