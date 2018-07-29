Митинг против пенсионной реформы и роста налогов проходит сегодня в Москве
Пенсионная реформа – это государственное преступление, сказал нашему корреспонденту на митинге космонавт-испытатель, Герой России Сергей Нефедов.
Нефедов считает, что акции против пенсионной реформы в конце концов принесут свой результат.
После окончания митинга против пенсионной реформы в Москве полиция задержала его организаторов – руководителя московского штаба Навального Олега Степанова и главу Либертарианской партии Сергея Бойко. Об этом сообщают участники митинга. Они рассказывают, что Бойко и Степанова увели в автозак, не объясняя причин задержания. Были задержаны также ведущий митинга Михаил Чичков и журналист издания Sota Vision Иван Егоров.
Комментарии6
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begly_ 29 июля 2018 | 18:35
Москва ЗА реформы. На этот зюганинг никто не вышел.
danko1 29 июля 2018 | 18:37
Когда власть узурпировали бандиты, то совершать преступления для них - норма.
begly_ 29 июля 2018 | 18:49
danko1:
Ни говорите чепухи., что, по вашему вся Москва бандиты?, которые хотят реформ налогов и пенсионной системы? Люди не выходят на улицу, а значит они ЗА перемены, которые нужны стране.
shtirlitz77 29 июля 2018 | 18:57
begly_: "...На этот зюганинг никто не вышел..."
Зачем болтать о том. чего не знаешь. Если сам не вышел по лености, это не значит, что никто не вышел.
Митинг КПРФ был вчера, а сегодня его устраивала Либертарианская партия, а были там и представители от Яблока, от Навального выступали О.Степанов, В.Милов, да тот же А.Горный и много других представителей оппозиции. А вот так сидеть у "клавы" и рассуждать о том, что Москва ЗА реформы, очень удобно.
nata_roo 29 июля 2018 | 18:38
Интересно, что акцию КПРФ Газпром осветил, а вот про Алешин митинг только короткие сводки. Да еще и без упоминания, что Алеша на нем присутствовал. Почему Газпром проводит такую политику, кто догадался?
delovoy_podolsk 29 июля 2018 | 19:34
"Пенсионная реформа – это государственное преступление, сказал нашему корреспонденту на митинге космонавт-испытатель, Герой России Сергей Нефедов".
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Наконец-то! Хоть среди всех этих "Героев России" нашёлся человек, действительно могущий сказать слово в защиту граждан от произвола власти. Заметьте, ведь никто из награждаемых, крупных медийных фигур, "Героев России", прославленных хоккеистов и вообще спортсменов и других медийных "звёзд" Российского небосклона, имеющих звание и заслуженных и народных даже не вякнул. Все эти "народные" - говно на палочке на проверку. Большинство сидит по своим элитным квартиркам и дачкам со своими "званиями". Пойти и в массовом порядке сдать "ордена" государству, которое вот так лихо грабанула своих граждан, высказаться в СМИ в поддержку народа, которому, как они всех уверяют, служили всю свою жизнь, оказалась кишка тонка. Вот и проверка, она всем проверка... Всем этим кобзоно-народно-космонавтным героям... Карьеристы мать их... Проверка происходит весомости всем этим званиям заодно, через тех кто их получает... Бесхребетные пресмыкающиеся.